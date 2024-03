União Brasil vota expulsão de Luciano Bivar nesta quarta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Executiva Nacional do União Brasil convocou uma reunião para esta quarta-feira (19) com o objetivo de votar o afastamento cautelar do deputado federal Luciano Bivar da presidência do partido. A assembleia será às 15h.

A representação contra Bivar tem base em um parecer da senadora Professora Dorinha, que pede também a expulsão e cancelamento de filiação de Bivar da sigla.

Caso haja a desfiliação, Bivar também perde o direito de permanecer como primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

A possível expulsão tornará Antônio Rueda presidente interino do União Brasil até o dia 1º de junho, quando tomará posse do cargo em definitivo por ter vencido a eleição partidária no dia 29 de fevereiro.

A representação da relatora Professora Dorinha trata de supostas ameaças de morte feitas por Bivar contra Rueda. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal sob alçada do Supremo Tribunal Federal.



Na reunião, Dorinha vai fazer a leitura da representação e do pedido de afastamento e expulsão. Em seguida, a executiva se manifestará sobre o voto da senadora. São necessários 11 dos 17 votos para aprovar qualquer punição.

Bivar x Rueda



A crise entre Luciano Bivar e seu ex-aliado Antônio Rueda se intensificou no final de fevereiro, quando o atual presidente tentou barrar a eleição para a nova presidência.

A Executiva Nacional suspendeu o embargo da votação e elegeu Rueda como novo presidente da sigla, com mandato previsto para começar no início do próximo mês de junho.

Na semana passada, a tensão foi literalmente inflamada após um incêndio atingir duas casas da família de Rueda na praia de Toquinho, em Pernambuco.

O presidente eleito do partido classificou o ato como atentado com motivações políticas. Bivar nega qualquer envolvimento com o episódio.

Embate em Pernambuco



Conforme aponta Lauro Jardim, na última reunião da Executiva, os deputados Mendonça Filho e Fernando Coelho Filho aprovaram a criação de dezenas de comissões provisórias em municípios de Pernambuco, com o objetivo de inviabilizar o lançamento de candidatos apoiados por Bivar nas eleições de outubro.

Aliados de Bivar no estado já foram notificados sobre a criação de sete comissões provisórias.

Mendonça, como se sabe, faz oposição ao PSB do prefeito do Recife João Campos, com quem Bivar tem aliança.

Após as tratativas, um dos aliados de Bivar, o prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadêlha, decidiu sair do União e se filiar ao PSB, em cerimônia ao lado do prefeito socialista.