Veja como funciona a pesagem do Bolsa Família 2024 e o prazo para realizar

A pesagem do Bolsa Família é um processo conduzido para atualizar informações e assegurar a precisão dos dados dos beneficiários do programa social

A pesagem do Bolsa Família 2024 é um procedimento fundamental para a atualização e verificação precisa das informações dos beneficiários do programa social.

Durante esse processo, as famílias cadastradas no Bolsa Família são convocadas a comparecer a postos de saúde ou outras instituições designadas, onde são submetidas a exames e avaliações médicas, com foco especial nas crianças menores de 7 anos e nas mulheres grávidas.

Essa prática tem como objetivo principal garantir que os critérios de elegibilidade, como renda e situação de vulnerabilidade, estejam sendo adequadamente atendidos e mantidos.

Quem deve fazer a pesagem do Bolsa Família 2024?

A exigência da pesagem do Bolsa Família em 2024 abarca:

Crianças com menos de 7 anos de idade;



Gestantes e mulheres entre 14 e 44 anos que recebem os benefícios do programa.

A pesagem do Bolsa Família 2024 é um critério crucial para a continuidade do benefício e deve ser realizada semestralmente, uma vez no primeiro semestre e outra no segundo semestre do ano.

Além disso, outros requisitos são essenciais para a manutenção do Bolsa Família, incluindo:

Manter o calendário de vacinação atualizado para crianças de 0 a 7 anos;



Garantir a matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com presença mínima de 85% (para alunos de 6 a 15 anos) e 75% (de 16 a 17 anos);



Realizar a atualização anual dos dados junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS I e II).

Essas condicionalidades permitem ao governo federal identificar famílias que podem estar enfrentando dificuldades para acessar serviços de educação e saúde.

Nesses casos, essas famílias recebem atenção prioritária da assistência social para auxiliá-las a retomar o acesso regular a esses serviços.

Calendário de pesagem do Bolsa Família 2024

Seguindo o calendário de acompanhamento das condicionalidades da saúde, o prazo final para a atualização das vacinas e a pesagem dos beneficiários é o dia 1º de julho.

Para realizar esse acompanhamento, é necessário que a família se dirija a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e apresente os seguintes documentos:

Caderneta de vacinação;



Caderneta de gestante (caso aplicável);



Cartão do SUS e documento de identificação (RG ou CPF);



Número do NIS.



É de extrema importância respeitar esses prazos para evitar o bloqueio do benefício. O não cumprimento das condicionalidades pode acarretar em advertências, bloqueio temporário ou até mesmo no cancelamento do Bolsa Família.

Segue o calendário de pesagem do Bolsa Família em 2024:

Período de acompanhamento Período de coleta e registro no Sistema do Programa Bolsa Família na Saúde







Início da coleta Abertura do sistema para registro Final da coleta Fechamento do sistema para registro 1ª vigência (janeiro a junho) 02/01/2024 05/02/2024 01/07/2024 16/08/2024 2ª vigência (julho a dezembro) 08/07/2024 05/08/2024 31/12/2024 17/01/2025

