Adiantar o PIS 2024 é possível? Veja quais são as possibilidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) iniciou o pagamento do abono salarial 2024 para os nascidos em fevereiro no dia 15 de março.

Até agora, o pagamento do abono salarial foi distribuído aos dois primeiros grupos, em abril, uma nova rodada está prevista para ser concedida aos nascidos em março e abril.

Diante disso, é comum que muitos trabalhadores se questionem se existe alguma maneira de antecipar o recebimento desse benefício.

Tem como antecipar o PIS 2024?

A possibilidade de adiantar o PIS não existe, uma vez que a distribuição segue um calendário fixo.

Em 2024, as datas de pagamento do abono foram unificadas para os profissionais da iniciativa privada, que recebem pelo Programa de Integração Social (PIS), e para os servidores públicos, que recebem pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O calendário considera o mês de nascimento do trabalhador para a disponibilização do benefício. Veja abaixo:

PIS/Pasep 2024: confira as próximas datas do PIS 2024 e como sacar o benefício - Governo Federal

Como saber se tenho direito ao PIS PASEP 2024?

Desde o início de fevereiro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) disponibilizou a consulta aos valores, às datas e ao banco de pagamento do benefício.

Essas informações podem ser conferidas por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS.

Em geral, para receber o benefício em 2024, o profissional precisa atender aos seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;



Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2022;



Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2022;



Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

O calendário do PIS/PASEP 2024 se estende até 15 de agosto, para os nascidos em novembro e dezembro. É importante ressaltar que o abono estará disponível para resgate até o dia 27 de dezembro.

Pela Caixa Econômica Federal, serão beneficiados 1.798.203 trabalhadores de empresas privadas com cadastros no PIS, totalizando um valor de R$ 1.922.566.782,00.

Leia Também Além de empregada doméstica, veja quais são as outras categorias sem direito ao PIS

Onde fazer saque do PIS/PASEP?

O pagamento será prioritariamente realizado por crédito em conta da própria instituição, para aqueles que possuírem conta corrente ou conta poupança.

Além disso, será possível receber pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa. As agências da instituição e lotéricas também disponibilizarão o pagamento do benefício.

Enquanto isso, 234.574 servidores públicos com cadastro no Pasep receberão pelo Banco do Brasil (BB), totalizando um valor de R$ 288.458.392,00.

O pagamento pelo BB será prioritariamente realizado como crédito em conta bancária, por meio de transferência via TED, Pix ou por atendimento presencial nas agências. Aqueles que não são correntistas podem realizar o saque do abono salarial por meio do portal Gov.br.

Qual o valor do PIS/PASEP 2024?

Neste ano, o valor do benefício pode variar de R$ 118,00 a R$ 1.412,00.

Isso ocorre porque o cálculo é feito multiplicando 1/12 do valor do salário mínimo vigente em 2024 (R$ 1.412) pelo número de meses trabalhados pelo profissional em 2022, que representa o ano de referência para o pagamento atual do abono.