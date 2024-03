Amanhã vai ter paralisação de ônibus? Motoristas podem entrar em protesto por salários atrasados na sexta-feira (22/03)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o sindicato, outros protestos semelhantes ao desta quinta-feira (21) podem ocorrer nos próximos dias!

Um protesto de motoristas de ônibus bloqueou ruas, avenidas e uma ponte no Centro do Recife, nesta quinta-feira (21).

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e da Região Metropolitana, a manifestação ocorreu por um atraso no pagamento da quinzena salarial.

Ainda segundo o sindicato, o atraso no pagamento da quinzena dos motoristas foi comunicado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana).

A manifestação dos motoristas começou às 9h e foi finalizada por volta das 14h.

Greve de ônibus amanhã, 22/03?

Após o protesto realizado na manhã desta quinta-feira (21), o Sindicato informou que os pagamentos devem ser realizados na sexta-feira (22).

Nota do Sindicato

"A Pressão que a categoria, junto com o sindicato, realizou nesta quinta deu resultado. Agora pouco o gov anunciou a liberação do subsídio às empresas e a URBANA-PE anunciou o pagamento para esta sexta-feira (22). É na luta que se conquista. Parabéns à categoria".

A paralisação dos ônibus não deve ocorrer nos próximos dias, contanto que aconteça o devido pagamento.