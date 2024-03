Bolsa Família Abril 2024: datas de pagamento e valores confiramos; veja

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mensalmente, o Bolsa Família é liberado para mais de 21 milhões de beneficiários. Neste mês de março, o benefício está sendo liberado desde o dia 15 e terá seu pagamento finalizado no dia 28.

Com o pagamento do mês corrente em andamento, milhares de famílias já procuram informações sobre os depósitos do mês de abril. As datas e valores do próximo mês já foram definidos pelo Governo Federal. Confira mais detalhes neste conteúdo.

Bolsa Família Abril 2024

Os valores do Bolsa Família em abril são muito semelhantes aos dos meses anteriores. Porém, o próximo mês contará com o retorno do vale-gás, o que pode acrescentar um valor ainda maior nas parcelas de alguns beneficiários.

Deste modo, aqueles que podem receber o Auxílio Gás terão um acréscimo de R$ 102 em suas parcelas. Os demais podem ter acesso às parcelas extras do Bolsa Família.

Tabela Bolsa Família 2024

Os valores adicionais do Bolsa Família são:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;



R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

Calendário Bolsa Família Abril

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril .

Quem pode receber o Bolsa Família?



Para se qualificar para o benefício, a renda familiar per capita deve ser inferior a R$ 218 e o beneficiário precisa estar cadastrado e com informações atualizadas no CadÚnico.