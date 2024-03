Bolsa Família abril 2024: veja o calendário e valores do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir de 17 de abril, os beneficiários do programa Bolsa Família começarão a receber o pagamento referente ao mês seguinte.

O pagamento seguirá o cronograma padrão, com os primeiros beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina com o número 1 recebendo no dia 17, e seguindo de forma escalonada até o dia 30 de abril, segundo cronograma divulgado pelo governo.

Bolsa Família antecipado em munícipios em calamidade pública

Contudo, é crucial observar um aspecto importante: os municípios que estão atualmente em situações de emergência ou estado de calamidade pública, oficialmente reconhecidos pelo Governo Federal.

Nessas circunstâncias específicas, o pagamento do Bolsa Família é liberado integralmente de uma única vez, sem a necessidade de seguir o calendário baseado no final do NIS.

Essa medida que foi feita neste mês de março, deve se repetir em abril, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Calendário do Bolsa Família em 2024 abril

Segue abaixo a programação completa dos pagamentos do Bolsa Família para o mês de abril de 2024:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.



Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para se qualificar para o benefício do Bolsa Família, a renda per capita familiar não deve exceder R$ 218 por mês.

Esse cálculo é feito somando os salários de todos os residentes da mesma casa e dividindo pelo total de indivíduos que compõem a família.

Ao atender a este critério, é possível realizar a inscrição no Cadastro Único, fornecendo informações atualizadas e verdadeiras.

Esse processo de inscrição pode ser realizado pessoalmente nos centros de atendimento da assistência social dos municípios.

Valores do Bolsa Família em 2024

Desde 2023, com as últimas modificações no programa, as 21 milhões de famílias beneficiadas passaram a receber um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos, gestantes e lactantes.

Além disso, é concedido um pagamento de R$ 150 para famílias com crianças até seis anos. Somando tudo, o valor total do benefício pode chegar a até R$ 850 por família.

Conforme as atualizações mais recentes, o benefício pode ser composto da seguinte maneira: