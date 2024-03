Calendário Bolsa Família 2024: antecipação em abril? Veja as datas de pagamento do benefício do próximo mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba se recebe R$ 600 ou R$ 900 no Bolsa Família abril 2024

O Bolsa Família 2024 deve começar os pagamentos do mês de abril aos contemplados, com o valor de R$ 600 e aumento de valores, sem antecipação em relação ao mês de março.



Uma mudança acrescentou valores conforme a composição familiar no programa social.

Desta forma, muitos cadastrados buscam saber qual o valor do Bolsa Família em abril e se já recebem valor maior no mês seguinte.-

Leia nesta matéria quem tem direito ao Bolsa Família 2024, qual o valor do Bolsa Família recebe em abril e todas as datas do Bolsa Família 2024 em abril.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2024?



De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, o programa social é um direito destinado às famílias que se encaixam nos critérios estabelecidos a seguir:

em situação de pobreza , com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais);



, com renda familiar per capita (por pessoa) mensal entre R$ 105,01 e R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais); em situação de extrema pobreza , com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais);

, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais); Famílias em situação de pobreza deve ter grávidas , pessoas com menos de 21 anos, mães que estão amamentando;



, pessoas com menos de 21 anos, mães que estão amamentando; Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS da região para registro, sem garantia de receber.

NOVAS REGRAS DO BOLSA FAMÍLIA 2024



As diretrizes do Bolsa Família foram atualizadas, resultando em aumentos por meio de novas regulamentações, confira todos abaixo:



CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DE ABRIL DE 2024

A tabela do Bolsa Família do mês de março está sendo paga até dia 28.

Os contemplados receberão o valor de R$ 600 e os adicionais citados acima.

Veja a seguir a tabela completa do Bolsa Família 2024 março e abril:

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 2024 ABRIL / CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL DO MÊS DE ABRIL

O Bolsa Família de abril começa a partir do dia 17 e irá até o dia 30 de abril.

Veja o calendário completo:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA MARÇO

Veja os pagamentos do calendário Bolsa Família março:

