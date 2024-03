Calendário Bolsa Família 2024: confira as datas de de pagamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bolsa Família beneficia mais de 21 milhões de pessoas mensalmente. Em março, os pagamentos começaram em 15 de março e serão concluídos em 28 de março. Com esses pagamentos em curso, muitas famílias já estão interessadas nos depósitos de abril.

O Governo Federal já definiu as datas e valores para o próximo mês. Confira mais detalhes sobre isso aqui.

Calendário Bolsa Família abril

As datas de pagamento do mês de abril são:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril .

Bolsa Família abril 2024

Para receber o benefício, é necessário que a renda familiar per capita seja inferior a R$ 218 e que o beneficiário esteja cadastrado e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Em abril, os valores do Bolsa Família permanecem praticamente iguais aos meses anteriores. No entanto, haverá a inclusão do vale-gás, o que pode aumentar o valor das parcelas para alguns beneficiários.

Leia Também Quem trabalha de carteira assinada pode receber o Bolsa Família? Entenda as possibilidades

Aqueles elegíveis para o Auxílio Gás receberão um acréscimo de R$ 102. Os demais podem ter acesso a parcelas extras do Bolsa Família.

ESSAS COISAS PODEM FAZER SEU BOLSA FAMÍLIA SER CORTADO!

Tabela Bolsa Família 2024

Os valores adicionais do Bolsa Família são: