Calendário do PIS Ano-Base 2022: empregadas domésticas podem receber o PIS? Consulte as principais regras do abono

O pagamento do PIS/PASEP 2024 começou no dia 15 de fevereiro. Deste modo, os nascidos em janeiro e no segundo mês do ano já foram contemplados pelo abono.

Mas ainda há dúvidas sobre o pagamento do PIS para as empregadas domésticas. Vale lembrar que existe um projeto de lei que determina o pagamento do abono salarial para os empregados domésticos, mas ainda não houve a aprovação deste documento.

Com isso, ainda não é possível que haja o pagamento do abono salarial para esta modalidade de trabalhadores. Caso o projeto seja aprovado, as empregadas domésticas poderão retirar o abono a partir do ano que vem.

PIS para empregadas domésticas em 2025?

Empregadas domésticas podem vir a receber o benefício do PIS, segundo um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Se aprovado, elas teriam direito ao abono no ano seguinte, contanto que tenham ao menos 5 anos de carteira assinada.

No entanto, atualmente, em 2024, elas ainda não estão recebendo o PIS. Adicionalmente, devido à possibilidade do PIS/PASEP 2023 ser pago apenas em 2025, a garantia de liberação do abono para empregadas domésticas ainda não é certa.

Além disso, não possuem direito ao abono:

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.



Quem tem direito a receber o PIS e PASEP?

Trabalhadores que recebem o PIS ou PASEP são aqueles que:

Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada (em 2022);



Exerceu atividade remunerada durante ao menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).



É exigido estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/PASEP e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Calendário PIS/PASEP Ano-Base 2022

Calendário do PIS/Pasep 2024: abono salarial é pago nesta sexta (15) para dois novos grupos

Tabela PIS/PASEP Ano-Base 2022

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?