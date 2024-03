Décimo Terceiro do INSS: veja calendário e como sacar a suas parcelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira as novas datas programadas para o pagamento do INSS

O Governo Federal decidiu antecipar o pagamento do décimo terceiro para os aposentados e pensionistas do INSS, possibilitando o acesso aos valores ainda no primeiro semestre.

As parcelas, que originalmente seriam liberadas entre agosto e novembro, serão antecipadas, totalizando cerca de R$ 67 milhões para ambas as parcelas. Isso significa que os beneficiários receberão seus pagamentos em breve.

Calendário 13º do INSS

As novas datas de pagamento foram definidas da seguinte forma:

Em abril, os pagamentos serão realizados entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Já em maio, o depósito do décimo terceiro do INSS ocorrerá entre os dias 24 de maio e 7 de junho.

Como fazer o Saque do Décimo Terceiro do INSS?

Para consultar seu benefício no Meu INSS, siga estes passos simples:

Abra o aplicativo Meu INSS.

Clique em "Entrar com gov.br".

Informe seu CPF e clique em "Continuar". Em seguida, insira sua senha e clique em "Entrar".

Na página inicial, vá para "Extrato de pagamento".

No extrato do mês correspondente ao pagamento do décimo terceiro, você verá o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do décimo terceiro salário (código 104).

Você pode gerar um PDF clicando em "Baixar PDF" no final da página.

Leia Também Consulta benefício INSS pelo CPF: Confira 3 formas de descobrir o número do benefício

Quem tem direito a receber o Décimo Terceiro do INSS?

Segurados do INSS que ao longo do ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária;



Segurados do auxílio-acidente;



Aposentados;



Beneficiários de pensão por morte;



Beneficiários de auxílio-reclusão.

Confira mais informações sobre o pagamento do décimo terceiro dos aposentados: