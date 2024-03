No aniversário de Bolsonaro, perfume do ex-presidente esgota

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No aniversário de Jair, perfume de Bolsonaro é oficialmente lançado.

21 de março é aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta quinta-feira, o político faz 69 anos.

Em homenagem ao aniversário de Bolsonaro, o maquiador da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Agustin Fernandez, lança hoje um perfume assinado por Bolsonaro. A pré-venda da fragrância esgotou em seis horas.

PERFUME DE BOLSONARO

No site de Agustin Fernandez, o perfume custa R$ 197,00. Na manhã desta quinta, o perfume de Bolsonaro já se encontra esgotado novamente.

A procura foi tanta que golpes passaram a ocorrer, com sites a alegar a venda do perfume de Bolsonaro. Por conta da situação, Agustin alertou aos seguidores que a fragrância só estará disponível em sua página oficial.

ANIVERSÁRIO DE BOLSONARO E MICHELLE

O ex-presidente Jair Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955. Na sexta-feira (22), o aniversário será de Michelle Bolsonaro, que completa 41 anos. O casal planeja comemorar as datas com agendas políticas no Acre.