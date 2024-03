Paralisação de ônibus no Recife: saiba onde tem trânsito por causa do protesto e fuja do engarrafamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A paralisação dos motoristas de ônibus do Recife está causando transtornos no trânsito do centro da capital pernambucana desde a manhã desta quinta-feira (21). O protesto teve início às 9h e não tem previsão de fim.

Os profissionais cruzaram os braços em uma manifestação que reivindica o pagamento da primeira quinzena do salário de março, que segundo o Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana está atrasado.

Os coletivos estão parados em pontos estratégicos da capital pernambucana, como a Ponte Duarte Coelho e a Avenida Conde da Boa Vista, principal corredor de circulação no centro do Recife.

Os carros estão fechando as duas faixas da pista no sentido Centro, impedindo a passagem de outros veículos e provocando engarrafamentos quilométricos na região central.

Os rodoviários também encostaram os veículos nas pistas central e local da Avenida Agamenon Magalhães, inclusive em frente a paradas de ônibus, impedindo que outros coletivos apanhem os passageiros e que carros particulares circulem com normalidade.

Paralisação ônibus: onde tem trânsito no Recife

De acordo com imagens registradas pela TV Jornal, a paralisação dos ônibus está causando engarrafamentos nos seguintes pontos:

Ponte Duarte Coelho;

Avenida Guararapes;

Rua do Sol;

Avenida Agamenon Magalhães, na região próxima ao Derby, no sentido Olinda;

Viaduto Capitão Temudo, no Cabanga.

O que dizem os responsáveis

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) confirmou que o pagamento da quinzena dos profissionais está atrasado devido a falta de repasse do subsídio por parte do governo.

A entidade disse que o adiantamento salarial será pago, excepcionalmente neste mês de março, na próxima segunda-feira, dia 25.

O sindicato lamentou a paralisação dos rodoviários, afirmando que a ação penaliza a população e a economia da região, e que pediu a compreensão dos trabalhadores.

"Essa medida foi comunicada aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, em conformidade com a convenção coletiva da categoria. A Urbana-PE e as suas associadas reiteram o compromisso com os trabalhadores rodoviários de adotar todas as providências para efetuar os adiantamentos na data mais breve possível", diz a nota.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, afirmou que a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira é "absurda", e declarou que novas paralisações não estão descartadas.

"O atraso do pagamento da quinzena veio por parte de todas as empresas. A gente está em protesto para permitir que o salário saia ainda hoje [quinta]. Pagar apenas na próxima segunda-feira é um absurdo", disse.