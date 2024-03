PIS 2024: saque de abril vai ser antecipado? Confira quem tem direito ao abono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cronograma de saque do PIS/PASEP 2024 está em vigor desde 15 de fevereiro, com o Governo Federal já se preparando para efetuar os pagamentos do mês de abril. Diante desse calendário, um grupo específico levanta questões sobre a possibilidade de acesso antecipado aos valores.



O saque do PIS/PASEP é destinado a trabalhadores que prestaram serviços com carteira assinada no ano de referência para os pagamentos, que é 2022. Contudo, surge a dúvida: há prioridade por faixa etária? Os idosos terão vantagem?

No caso dos idosos, as opções de saque do PIS/PASEP incluem duas modalidades: as cotas do Fundo PIS/PASEP e o abono salarial.

As cotas representam depósitos feitos por empregadores a trabalhadores entre 1971 e 1988, enquanto o abono é um benefício anual.

O processo de saque do PIS/PASEP envolve compreender os critérios de elegibilidade e os documentos necessários.

Desde a identificação do direito até a obtenção dos recursos, seguir os procedimentos corretos é essencial para garantir o acesso aos benefícios.

A ampliação das oportunidades de saque do PIS/PASEP beneficia aproximadamente 850 mil cotistas elegíveis, especialmente mulheres com idade a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos.

Isso resulta em um aumento significativo no número de beneficiários aptos a acessar os recursos.

Com essa medida, o total de pessoas habilitadas a efetuar o saque das cotas do PASEP por idade atinge 1,6 milhão, representando um montante de aproximadamente R$ 4,5 bilhões disponíveis para saque. Essa iniciativa visa garantir que mais brasileiros tenham acesso aos benefícios do programa.

Valor do Pis 2024

O valor do abono salarial do PIS/PASEP varia conforme o tempo trabalhado no ano-base. Por exemplo, quem trabalhou apenas um mês receberá R$ 117,67, enquanto aqueles que trabalharam os 12 meses receberão o valor integral de R$ 1.412, conforme o salário mínimo vigente.

Calendário do Pis/Pasep

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;



Fevereiro – 15 de março de 2024;



Março – 14 de abril de 2024;



Abril – 15 de abril de 2024;



Maio – 15 de maio de 2024;



Junho – 15 de maio de 2024;



Julho – 15 de junho de 2024;



Agosto – 15 de junho de 2024;



Setembro – 15 de julho de 2024;



Outubro – 15 de julho de 2024;



Novembro – 15 de agosto de 2024;



Dezembro – 15 de agosto de 2024.

Consulta Pis/Pasep 2024

A consulta do saldo do PIS/PASEP pode ser realizada em diferentes canais. Para verificar o PASEP, é necessário acessar a opção “Consulte seu PASEP” na Central de Atendimento do Banco do Brasil.

Para o PIS, é possível consultar através dos números do INSS ou da Caixa Econômica.