PIS PASEP 2024: beneficiários podem perder o abono por descumprimento de regra importante; entenda

Milhares de trabalhadores do setor privado e público recebem anualmente os abonos PIS e PASEP. Em 2020, a pandemia de Covid-19 causou atrasos, levando a uma mudança no Calendário Oficial desses benefícios.

O trabalhador que espera ainda aguarda o depósito do abono salarial precisa estar ciente das regras do benefício. Para ser elegível, é necessário ter uma renda mensal de até dois salários mínimos, ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano em questão e estar cadastrado no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos.

No entanto, existe uma regra muito importante que pode fazer com que os trabalhadores percam o abono. Para estar apto a receber o abono, é essencial que os dados do trabalhador tenham sido registrados pelo empregador na RAIS até 10 de maio de 2023 e no eSocial até 5 de dezembro de 2023. Se as informações não foram inseridas, os beneficiários não receberão o PIS/Pasep em 2024.

Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Vale lembrar que o PIS e o PASEP Ano-Base 2022 começou a ser pago desde o dia 15 de fevereiro. Deste modo, os nascidos em janeiro e fevereiro já foram agraciados com o pagamento do abono salarial. Confira as datas de pagamento abaixo:

Calendário PIS Pasep 2024 é pago de fevereiro a agosto; trabalhadores podem sacar o abono até 27 de dezembro de 2024 - Foto: Freepik | Montagem: NE10

Tabela PIS/PASEP Ano-Base 2022

Confira a tabela de valores do PIS/Pasep, que é proporcional aos meses trabalhados, com base no valor do salário mínimo.

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

