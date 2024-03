Quem mora sozinho tem direito ao Bolsa Família? Veja novas regras do programa em 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Bolsa Família, destinado a famílias de baixa renda em todo o Brasil, estabelece diferentes critérios para os diversos tipos de famílias participantes.

No caso de cidadãos que vivem sozinhos, é importante compreender as especificidades das regras aplicáveis a eles.

Atualmente, o critério principal para a inclusão no Bolsa Família é a renda individual. Em 2024, esse critério foi ajustado em conjunto com a alteração do salário mínimo.

Agora, o Governo Federal estipula que a renda máxima mensal por pessoa seja de R$ 353, um aumento em relação aos R$ 218 vigentes até 2023.

Além disso, é imprescindível que o cidadão que busca receber o Bolsa Família esteja registrado no Cadastro Único (CadÚnico).

Esse procedimento pode ser realizado pessoalmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A etapa de cadastramento é crucial, pois é por meio desse registro que as famílias elegíveis para o recebimento do Bolsa Família são identificadas.

No entanto, para aqueles que vivem sozinhos, é necessário observar outra regra específica.

Regras

O grupo é denominado de famílias unipessoais pelo Governo Federal;



Recentemente, uma regra de inclusão dessas pessoas foi criada;



A atualização aconteceu com base nas informações disponibilizadas pelo Censo;



Com base no total de famílias compostas por apenas uma pessoa no país, um limite foi definido para os municípios;



Agora, as famílias compostas por apenas uma pessoa poderão ocupar até 16% das vagas disponibilizadas pelo Bolsa Família em cada cidade;



Para os municípios em que esse limite já foi ultrapassado, novas inclusões não serão realizadas;



Já para as que ainda não atingiram o limite, será possível incluir novos beneficiários;



Como o processo varia de acordo com a cidade, a recomendação é que os cidadãos busquem o CRAS para receber informações sobre o processo.

