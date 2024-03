Tabela PIS ano-base 2023: calendário já foi divulgado? Confira a previsão para o pagamento do abono salarial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com um atraso significativo causado pela pandemia de Covid-19, o PIS/PASEP 2024, que corresponde ao ano-base 2022, está sendo pago aos trabalhadores que estavam ativos no setor público ou privado durante esse período. No entanto, milhares de pessoas já procuram informações sobre o PIS PASEP Ano-base 2023.

O abono salarial ano-base 2023 deveria estar sendo pago neste ano. Mas, por causa dos motivos já citados, o depósito do benefício só deve ser realizado em 2025. A seguir, confira mais informações.

PIS PASEP Ano-Base 2023

É previsto que o pagamento do PIS/PASEP para os trabalhadores do ano-base 2023 ocorra somente em 2025. Entretanto, já é possível adiantar uma estimativa das datas de pagamento. Nos últimos dois anos (2023 e 2024), o Governo Federal iniciou o pagamento do abono salarial a partir de 15 de fevereiro.

Assim, se o calendário seguir o mesmo padrão, o pagamento do abono será comparativamente semelhante ao de 2024. Porém, os valores do abono devem ser diferentes, já que o valor do abono salarial é definido de acordo com o salário mínimo anual.

Quem deve receber o PIS PASEP Ano-Base 2023 em 2025?

PIS ano-base 2023: quando vai ser pago? - Montagem: NE10

Calendário PIS PASEP 2024

As datas de pagamento do PIS e do PASEP Ano-base 2022 foram definidas no mês de novembro. Desta forma, o calendário segue assim:

Calendário do PIS/Pasep 2024: abono salarial é pago nesta sexta (15) para dois novos grupos - Foto: Agência Brasil | Arte: NE10

Tabela PIS PASEP Ano-Base 2022

1 mês trabalhado - R$ 117,67;

2 meses trabalhados - R$ 235,33;

3 meses trabalhados - R$ 353,00;

4 meses trabalhados - R$ 470,65;

5 meses trabalhados - R$ 588,32;

6 meses trabalhados - R$ 706,00;

7 meses trabalhados - R$ 823,66;

8 meses trabalhados - R$ 941,33;

9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?