Valor do Bolsa Família de abril será maior; entenda

Em breve, o programa Bolsa Família estará liberando as parcelas de abril, trazendo uma boa notícia para os beneficiários: os valores serão aumentados este mês.

Entre os dias 17 e 30, os titulares com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 serão contemplados.

Para aqueles já inscritos no programa, o valor mínimo a ser recebido em abril é de R$ 600. No entanto, as famílias podem receber quantias adicionais, dependendo da composição familiar.

Calendário Bolsa Família 2024: antecipação em abril? Veja as datas de pagamento do benefício do próximo mês

Por exemplo, poderão ser concedidos R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por pessoa entre 7 e 18 anos, gestante ou lactante.

Uma novidade positiva é o retorno do pagamento do vale-gás, conhecido como Auxílio Gás. Esse benefício é concedido a cada dois meses, junto com os pagamentos regulares do Bolsa Família.

Na última distribuição, cerca de 5,5 milhões de beneficiários receberam R$ 102 cada, com base no preço médio nacional do botijão de 13 kg.

Para ser elegível ao Vale-Gás, a família precisa atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Ter uma renda per capita mensal inferior a R$ 706,00;



Possuir um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC);



Incluir entre seus membros uma vítima de violência doméstica.

Regras do Bolsa Família



Além de ter uma renda mensal per capita dentro do limite de R$ 218, os beneficiários devem cumprir uma série de requisitos adicionais.

Manter a frequência escolar das crianças entre 4 e 5 anos em pelo menos 60%



Realizar o acompanhamento do estado nutricional e a pesagem das crianças menores de 7 anos



Frequência escolar mínima de 75% para jovens entre 6 e 18 anos



Atualização das carteiras de vacinação de todos os membros da família



Acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

