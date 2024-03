Apagão em São Paulo: já tem previsão para a volta da energia no Centro de SP? Veja o que diz a Enel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diversos bairros do centro da cidade estãos sem energia elétrica nesta sexta-feira (22)

Desde a segunda-feira (18), a região do centro de São Paulo (SP) sofre com apagões. A falta de luz chegou a impactar até unidades hospitalares.

Durante a semana, a energia foi retomada em alguns pontos, mas uma nova falha provocou transtornos a diversos bairros do centro, na quinta-feira (21).

"[O apagão acontece] em decorrência dos trabalhos para recuperar as condições originais da rede subterrânea que atende a região", informou a Enel, concessionária de distribuição de energia elétrica.

Entretanto, até o momento a instituição não apresentou uma previsão de retorno da energia elétrica para todos os moradores afetados.

APAGÃO EM SÃO PAULO

Na quinta (21), milhares de moradores do Centro de SP voltaram a sofrer com o terceiro apagão da semana.

Até o início da tarde, os lojistas da 25 de Março e moradores das ruas da Consolação e Higienópolis estavam no escuro.

A causa do apagão segue sendo investigada. Por um lado, a Enel afirma que a Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - teria prejudicado a fiação subterrânea de energia durante uma reforma na tubulação, no trecho da Vila Buarque. Por outro, a Companhia nega a acusação.

Agora, técnicos da Enel e da Sabesp trabalham em parceria para analisar a ocorrência - ainda sem previsão exata para resolução.

PREJUÍZOS E SUSPENSÃO

Devido aos transtornos, muitos moradores relatam prejuízos em eletrodomésticos, além da perda de alimentos e do mal-estar, devido ao calor extremo.

Através destes relatos, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) acionou o Tribunal de Contas do Município para solicitar a suspensão do contrato com a Enel.

De acordo com a parlamentar, a suspensão deve ocorrer "por evidente e comprovada inaptidão para ocumprimento dos contratos em decorrência de sistemáticas falhas na prestação deserviços de fornecimento de energia elétrica".

Em concordância, a Prefeitura de São Paulo afirmou que está "indignada com a falta de respeito da Enel com a população de São Paulo".

Vale ressaltar que, anteriormente, o Ministério de Minas e Energia chegou a cobrar da distribuidora uma comprovação da capacidade de operação. Isso porque além de São Paulo, a Enel atua nos estados do Rio de Janeiro e Ceará.

Fonte: Carta Capital.