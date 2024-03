Após fala no Roda Viva, Silvio Costa Filho é perguntado no Whatsapp se participa da série de comédia 'The Office'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Repercussão nas redes sociais da entrevista do Roda Viva sobre passagem por R$ 200 foi grande

O jornal bolsonarista Gazeta do Povo, de Curitiba, publicou que o ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho (Republicanos), discutiu com membros de um grupo de WhatsApp após dizer no programa Roda Viva que seria “insano” o governo oferecer passagens aéreas a um custo de R$ 200 para toda a população.

No início do ano, o ministro prometeu o benefício – que teve aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas mensagens trocadas, um dos participantes ironiza Costa Filho sugerindo que "ele venha a público esclarecer que tudo não passa de uma edição e que ele não participou da série de comédia norte-americana The Office".

Os integrantes do grupo fizeram uma montagem de duas falas do ministro comentando sobre o programa Voa Brasil.

Primeiro, no Roda Viva, o ministro classifica o programa como “insano” e, na sequência, um outro em que afirma que o programa de passagens a R$ 200 iria beneficiar em uma primeira etapa dois segmentos: os aposentados do INSS e os alunos do Prouni.