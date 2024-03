Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento do benefício do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O programa Bolsa Família, que sustenta mensalmente mais de 21 milhões de pessoas, já iniciou os pagamentos referentes a março, programados entre 15 e 28 deste mês.

Com isso, muitas famílias já voltam seus olhares para os depósitos de abril. O Governo Federal já estabeleceu as datas e os valores para o próximo ciclo.

Calendário Bolsa Família Abril



Veja datas de pagamento de Abril:

NIS final 1: 17 de abril



NIS final 2: 18 de abril



NIS final 3: 19 de abril



NIS final 4: 22 de abril



NIS final 5: 23 de abril



NIS final 6: 24 de abril



NIS final 7: 25 de abril



NIS final 8: 26 de abril



NIS final 9: 29 de abril



NIS final 0: 30 de abril

Tabela Bolsa Família



Os valores adicionais do Bolsa Família são:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para garantir o recebimento do benefício, é crucial que a renda familiar per capita não ultrapasse R$ 218 e que o beneficiário esteja devidamente cadastrado e com informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

No próximo mês, os valores do Bolsa Família se manterão praticamente inalterados em relação aos meses anteriores.

Entretanto, uma novidade está prevista: a inclusão do vale-gás, o que pode resultar em um aumento no valor das parcelas para alguns beneficiários.

Aqueles qualificados para o Auxílio Gás receberão um acréscimo de R$ 102. Para os demais, há a possibilidade de acesso a parcelas extras do Bolsa Família.

Calendário Bolsa Família 2024