Calendário Bolsa Família 2024 será antecipado em abril? Veja datas

Veja as datas do Bolsa Família de abril

O Bolsa Família é repassado no mês de março até o dia 28, o último dia útil do mês. Para as milhares de famílias que já buscam informações sobre o Bolsa Família de abril, o benefício conta com algumas novidades.

Entre elas, o Governo Federal informou que as novas famílias irão receber, a partir de abril, os novos cartões do Bolsa Família no endereço informado durante a inscrição no Cadastro Único.

Além disso, cerca de 5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) têm direito ao pagamento de uma parcela de R$ 100 (aproximado), incluindo as do Bolsa Família.

No entanto, o Bolsa Família abril não será antecipado para todas as famílias, apenas para aquelas de localidades que estão em estado de calamidade pública, a exemplo de cidades do Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro.

A lista de cidades onde o Bolsa Família será antecipado ainda será divulgada pelo Governo Federal.

BOLSA FAMÍLIA DE ABRIL

O Bolsa Família mês de abril será repassado a partir do dia 17. Além da parcela fixa de R$ 600, muitas famílias do programa têm direito ao Auxílio-Gás. O benefício é pago a cada dois meses.

O Auxílio-Gás repassa uma parcela equivalente ao valor integral do botijão de gás de 13kg. O pagamento é feito nas mesmas datas do Bolsa Família.

De acordo com o informe do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 5.552.108 receberam o Auxílio-Gás em fevereiro.

Confira o Calendário Bolsa Família Abril:

NIS final 1 - 17

NIS final 2 - 18

NIS final 3 - 19

NIS final 4 - 22

NIS final 5 - 23

NIS final 6 - 24

NIS final 7 - 25

NIS final 8 - 26

NIS final 9 - 29

NIS final 0 - 30



TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024



O Bolsa Família paga um valor de R$ 600 a todas as famílias do programa.

Além desta quantia, há adicionais disponíveis:

R$ 150 - Famílias com crianças de até 6 anos;

- Famílias com crianças de até 6 anos; R$ 50 - Famílias com gestantes;

- Famílias com gestantes; R$ 50 - Famílias com recém-nascido de até 6 anos;

- Famílias com recém-nascido de até 6 anos; R$ 50 - Famílias com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2024?

Para ter direito ao benefício, a família deve apresentar uma renda mensal por pessoa de até R$ 218.

O cálculo é feito da seguinte maneira: a família deve dividir o valor total que recebe mensalmente pelo número de pessoas.

Por exemplo, se em uma casa de 7 pessoas, a renda mensal é de R$ 1.412 (um salário mínimo), ela terá direito ao Bolsa Família.

Isso porque ao dividir 1.412 por 7, o resultado equivale a aproximadamente R$ 202 (menor que R$ 218).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024