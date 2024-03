Calendário Bolsa Família abril: vai ter valor maior antecipado? Veja detalhes do benefício em abril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira se o calendário do Bolsa Família de abril vai ser antecipado, valor do benefício e calendário completo

Os pagamentos do Bolsa Família de abril vão iniciar no próximo mês com valor aumentado, e o novo calendário de pagamentos foi disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Os beneficiários buscam na web informações sobre as novas datas de pagamento, se vai ter valor maior e verificar se o calendario vai ser antecipado.

Por ora, é sabido que a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família de abril deve acontecer para os munícipios em situação de emergência reconhecidos pelo governo federal.

Continue lendo a matéria para entender como vai ser o calendário de pagamentos do benefício no próximo mês e o valor que vai receber.

COMO SABER SE TENHO DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA?

Têm direito ao Bolsa Família, quem está enquadrado nos critérios abaixo:

famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico);

do Governo Federal (Cadúnico); a renda per capita (por pessoa da família) de até R$210,00 ou em situação de extrema pobreza, onde a renda chega a R$ 105,00 por pessoa;



de até R$210,00 ou em famílias em situação de pobreza deve ter grávidas, pessoas entre 0 e 21 anos, mães que estão amamentando.



COMO SABER SE VOU RECEBER O BOLSA FAMÍLIA?

O prazo para saber se foi aprovado e vai receber é de até 45 dias. Após realizar entrevista no CRAS, a família deve aguardar análise da documentação feita pelo Ministério do Desenvolvimento

A entrada no programa, fica condicionada a disponibilidade para que novas famílias sejam incluídas no programa social.

QUAIS DOCUMENTOS LEVAR NO CRAS BOLSA FAMÍLIA?

Os documentos para levar no CRAS pelo responsável familiar, são:

Documento de identificação, como RG ou CNH;



CPF;



Comprovante de residência;



Título de eleitor;

Certidão de nascimento e casamento;



Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), se a pessoa for indígena.



Carteira de Trabalho.



Lembrando que é necessário levar todos os documentos dos membros da família, para o caso da família possuir crianças e jovens de 0 a 21 anos.

BOLSA FAMÍLIA CADASTRO

Para verificar o cadastro do Bolsa Família basta acessar os canais:

aplicativo Bolsa Família (disponível gratuitamente para Android e iOS);

(disponível gratuitamente para Android e iOS); aplicativo Caixa TEM poderão ser consultadas informações sobre como saldo e pagamento de parcelas do benefício;



poderão ser consultadas informações sobre como saldo e pagamento de parcelas do benefício; por telefone: o beneficiário pode ligar no telefone 121, para saber se tem direito ao Bolsa Família e o valor que será pago;



e o valor que será pago; também é possível obter informações na Central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

NOVO CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL

No momento, o Ministério do Desenvolvimento Social declarou se o novo calendário Bolsa Família abril vai ser antecipado nos munícipios em situação de emergência.

O valor do Bolsa Família será de R$ 600 e adicionais (veja mais adiante).

Veja o novo calendário Bolsa Família abril:

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril.

QUANDO VAI SER O AUMENTO DO BOLSA FAMÍLIA?

O Bolsa Família possui aumento de valor para as famílias inscritas no Vale-Gás, que recebem ajuda de custo equivalente ao valor do botijão de 13kg, sendo pago a cada dois meses.

Também existe aumento de valor no Bolsa Família para as famílias que possuem filhos na composição familiar. Por exemplo, para quem tem um filho, o valor do Bolsa Família acrescenta adicional de R$ 150.

Confira todos os adicionais que fazem parte do programa social:

R$ 142 por pessoa através do Benefício de Renda de Cidadania;



Valor mínimo de R$ 600 por família como Benefício Complementar;



R$ 150 por criança até 6 anos através do Benefício Primeira Infância;



R$ 50 por pessoa para gestantes, crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos como Benefício Variável Familiar.

