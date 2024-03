Calendário do Bolsa Família de abril: qual valor mãe solteira recebe no mês de abril?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bolsa Família 2024 é pago de janeiro a dezembro a milhões de famílias brasileiras nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

De acordo com o Governo Federal, mais de 20 milhões de famílias têm direito ao benefício. Deste número, cerca de 10 milhões são monoparentais femininas. Ou seja, as chefes de família são mães solteiras.

Além dos R$ 600 fixos, as beneficiárias podem receber adicionais no mês de abril. Vale ressaltar que não existe um valor destinado exclusivamente ao grupo de mães solo, mas sim às crianças e adolescentes destas mães.

Confira as datas de abril e o Calendário Bolsa Família 2024 no fim da matéria.

BOLSA FAMÍLIA 2024

Neste ano, o Bolsa Família 2024 é pago a mais de 55 milhões de pessoas, o que inclui mais de 32 milhões mulheres.

Para ter direito ao benefício, a família deve somar uma renda mensal por pessoa de até R$ 218.

Isso significa que a família deve dividir a renda total mensal pelo número de pessoas. Caso o valor seja inferior ou igual a R$ 218, ela pode receber o benefício.

Há três casos em que o Bolsa Família pode ser cancelado:

Averiguação cadastral : A partir do cruzamento de dados, podem ser encontradas inconsistências cadastrais. O benefício é bloqueado até que o beneficiário atualize os dados junto ao CRAS



: A partir do cruzamento de dados, podem ser encontradas inconsistências cadastrais. O benefício é bloqueado até que o beneficiário atualize os dados junto ao CRAS Revisão cadastral : Ainda que a família não tenha passado por nenhuma alteração, é preciso atualizar os dados no CRAS no mínimo a cada dois anos;



: Ainda que a família não tenha passado por nenhuma alteração, é preciso atualizar os dados no CRAS no mínimo a cada dois anos; Fim da Regra de Emancipação: O antigo programa mantinha em proteção por 24 meses (12 meses no caso de beneficiários BPC e pensionistas) as famílias que atingiam até duas vezes e meia o valor da linha de pobreza (R$ 210), ou seja, R$ 525. Famílias que já ultrapassaram esse período na regra de emancipação deixam o programa.

TABELA BOLSA FAMÍLIA 2024

Como foi informado, o Bolsa Família paga adicionais de R$ 150 e R$ 50. As parcelas podem beneficiar mães solteiras.

A quantia de R$ 150 é destinada às mães com filhos de até 6 anos. Já a parcela de R$ 50 pode ser pagas às mães com filhos recém-nascidos de até 6 meses e às mães de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Além disso, gestantes também têm direito à parcela de R$ 50.

Vale ressaltar que estas quantias são pagas de acordo com o número de integrantes.

Por exemplo, se em uma casa há uma gestante, uma criança de 5 anos e um adolescente de 14 anos, a mãe irá receber três adicionais: sendo 1 de R$ 50 (gestante); outro de R$ 150 (criança de 5 anos) e mais 1 de R$ 50 (adolescente de 14 anos).

BOLSA FAMÍLIA TELEFONE

Para consultar o Bolsa Família, o beneficiário pode telefonar para o 111 - o atendimento CAIXA ao Cidadão. Outra opção é o telefone 121, o Disque Social do Ministério do Desenvolvimento (MDS).

A consulta do benefício também poderá ser realizada pelo aplicativo Bolsa Família, disponível para celulares e tablets - Android ou IOS.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024 ABRIL

Confira as datas do Calendário do Bolsa Família do mês de abril:

NIS final 1: 17 de abril



NIS final 2: 18 de abril



NIS final 3: 19 de abril



NIS final 4: 22 de abril



NIS final 5: 23 de abril



NIS final 6: 24 de abril



NIS final 7: 25 de abril



NIS final 8: 26 de abril



NIS final 9: 29 de abril



NIS final 0: 30 de abril

COMO SACAR O BOLSA FAMÍLIA?

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o benefício de transferência de renda nas agências da CAIXA Econômica Federal.

Além disso, os autoatendimentos de Banco24Horas oferecem o serviço de saque para aqueles que possuem o cartão com chip. Basta inserir a respectiva senha e escolher o valor do saque.

Veja o passo a passo:



Insira o cartão com chip no caixa eletrônico;



Digite a senha;



Selecione o valor desejado;



Confirme o saque.

A movimentação do dinheiro também poderá ser feita pelo aplicativo CAIXA Tem.