Calendário do PIS Pasep 2024: saque com valor maior para quem trabalhou em 2022; entenda

Veja as novas regras do PIS 2024

O PIS Pasep 2024 concede o valor de até 1 salário mínimo (R$ 1.412) aos trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos, respectivamente.

O pagamento do PIS 2024 é feito através da CAIXA Econômica, enquando o Pasep é repassado através do Banco do Brasil.

Neste mês de março, o abono salarial foi liberado aos trabalhadores nascidos em fevereiro. Os próximos a serem contemplados no terceiro saque são os inscritos nascidos em março e abril.

Entretanto, o que muitos não sabem, é que o pagamento pode ter valor maior para alguns trabalhadores. Entenda a seguir.

PIS PASEP 2024

Neste ano, o PIS 2024 é distribuído em seis lotes, de fevereiro a agosto, com base no mês de nascimento dos inscritos.

O Pasep também é liberado seguindo o mês de nascimento do funcionário. Esta é uma novidade anunciada pelo Governo Federal para 2024.

Isso porque anteriormente os funcionários públicos tinham acesso ao abono de acordo com o número de inscrição.

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?

O PIS 2024 é pago aos cidadãos que estão cadastrados no programa desde 2019. Além disso, eles devem ter atuado por, no mínimo, 30 dias com carteira assinada em 2022 - com remuneração média de até 2 salários mínimos.

É válido ressaltar que o empregador deve manter os dados atualizados do trabalhador na RAIS - a Relação Anual de Informações Sociais.

De acordo com o Governo Federal, as informações devem ter sido incluídas até o dia 10 de maio de 2023.

TABELA PIS 2024

O valor do PIS 2024 é determinado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base 2022. Quem recebe a parcela máxima - de R$ 1.412 - são os trabalhadores que estiveram na ativa de janeiro a dezembro.

Confira o valor de acordo com os meses trabalhados em 2022:

R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

De maneira objetiva, o pagamento do PIS 2024 pode ser feito com valor maior para aqueles que exerceram atividades por um período curto de tempo, a partir de 15 dias, de acordo com a CAIXA.

"Cada mês trabalhado equivale a 1/12 de salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral", informa a instituição.

Ou seja, se um inscrito exerceu 4 meses de atividade e outros 15 dias de trabalho, ele irá receber 5 parcelas integrais de R$ 118, totalizando R$ 588, em vez de apenas 4 (R$ 471).

CALENDÁRIO DO PIS PASEP 2024

CALENDÁRIO PIS PASEP 2024 - CAIXA

CONSULTAR PIS



Para consultar o PIS 2024, os inscritos devem acessar:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital



Site GOV.br

As informações seguem disponíveis desde o dia 5 de fevereiro, conforme anunciou o Governo Federal.