Empréstimo para negativado: é possível? liberação ocorre na hora? Saiba tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O fato de estar com o nome negativado não é necessariamente um impedimento absoluto para obter crédito.

Embora possa parecer surpreendente, é viável conseguir um empréstimo mesmo estando nesta situação, mas isso requer cautela e atenção redobradas.

Antes de conferir as opções oferecidas por bancos e instituições financeiras, é fundamental compreender plenamente todos os requisitos e as condições de pagamento envolvidas.

Tanto o credor quanto o solicitante do empréstimo precisam estar cientes dos riscos e das precauções necessárias. Por isso, a prudência é altamente recomendada para ambas as partes.

É POSSÍVEL EMPRÉSTIMO PARA NEGATIVADO?

É verdade que muitas instituições financeiras estão dispostas a conceder crédito mesmo para aqueles que estão com o nome negativado.

No entanto, como acontece com qualquer tipo de empréstimo, a aprovação e os termos estão sujeitos a uma análise detalhada do histórico de crédito do solicitante.

Em geral, as instituições financeiras consideram que o risco de inadimplência é maior quando o consumidor já possui um histórico de negativação.

Portanto, é comum que os empréstimos para negativados tenham taxas de juros mais elevadas e limites de crédito mais restritos.

TIPOS DE EMPRÉSTIMO PARA NEGATIVADO

Quando alguém se encontra em uma situação de inadimplência, suas chances de acessar novos empréstimos ou linhas de crédito são consideravelmente reduzidas.

Isso se deve ao fato de que instituições financeiras e credores convencionais tendem a analisar o histórico de crédito ao avaliar solicitações de empréstimo.

Um registro negativo indica que o consumidor enfrentou dificuldades para cumprir com suas obrigações financeiras anteriores, o que naturalmente aumenta o risco percebido pelo credor.

No entanto, mesmo diante dessa restrição, existem empresas especializadas que oferecem empréstimos pessoais para pessoas com restrições no nome.

A aprovação desses empréstimos geralmente está condicionada ao valor solicitado, e é comum que os juros sejam mais elevados devido ao aumento do risco de inadimplência.

Além disso, algumas instituições financeiras oferecem opções de crédito especialmente destinadas a indivíduos nessa situação, procurando adaptar suas políticas para atender a essa demanda específica.

Os principais tipos de empréstimo para negativado são:

Empréstimo consignado: o pagamento do crédito está vinculado diretamente a algum benefício do INSS ou à folha de pagamento (no caso de funcionários públicos). Como o desconto das parcelas ocorre de forma automática, as taxas de juros geralmente são mais baixas, mesmo para quem está negativado. Empréstimo com garantia de imóvel ou automóvel: para quem tem imóvel próprio e quitado ou algum veículo (carro ou moto), é uma modalidade de crédito que pode valer a pena. Os bancos e financeiras usam o imóvel e o carro como garantia e, assim, conseguem emprestar dinheiro para quem está negativado com mais segurança, baixando os juros da operação. Empréstimo pessoal: é a mais popular das linhas de crédito. O empréstimo pessoal tem taxas de juros que variam de acordo com o banco, com as garantias e com as políticas de análise de crédito da instituição financeira. É ideal para situações em que o consumidor precisará de pouco dinheiro e vai quitar rápido. Costuma ser de fácil contratação, mas é preciso atenção: os juros dessa modalidade de crédito variam bastante, então é preciso conferir bem as taxas envolvidas.

Vale ressaltar que a aprovação de um empréstimo não é automática, pois está sujeita a uma avaliação detalhada por parte da instituição financeira.

Cada banco ou credor possui políticas de crédito específicas, o que implica que os critérios e requisitos podem diferir consideravelmente entre eles.

COMO CONSEGUIR O EMPRÉSTIMO? COMO BUSCAR PELA INTERNET?

Se você está em busca de soluções para reorganizar suas finanças ou dar um novo começo, o Serasa Crédito pode ser uma ferramenta valiosa.

Este serviço oferecido pela Serasa pesquisa diversas opções de cartões de crédito, empréstimos pessoais e adiantamento do FGTS de forma rápida e gratuita, tudo online.

Acessível através dos canais oficiais da Serasa na internet, o serviço compara as melhores ofertas disponíveis e, se houver opções adequadas para o seu CPF, o processo de contratação é simplificado, levando apenas alguns minutos.

Abaixo, veja o passo a passo:

Acesse Serasa Crédito via site ou app (Android e na iOS) e faça login ou cadastro.

Atualize seu perfil para melhores alternativas.

Confira o serviço desejado: cartão, empréstimo ou conta digital.

Compare as opções sugeridas.

Escolha e finalize a contratação em minutos após aprovação.

*É importante ressaltar que a análise de crédito é conduzida pelas empresas parceiras, e a aprovação não é garantida. Você pode realizar quantas pesquisas desejar, sem custo algum, e sem que isso afete o seu Serasa Score.

Fonte: Serasa Crédito