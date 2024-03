'Erramos todos', diz Gilmar Mendes sobre a Lava Jato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Convidado desta semana do CNN Entrevistas, no sábado (23) às 18h30 na CNN Brasil, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, em conversa com a âncora Raquel Landim, nos estúdios da CNN em São Paulo, fala sobre a operação Lava Jato.

A força-tarefa reuniu um conjunto de investigações que culminaram em processos e condenações e acaba de completar dez anos, com muitos dos seus julgamentos sofrendo reveses e anulações na última instância.

“A Lava Jato, como já disse, de certa forma é pai e mãe do bolsonarismo. Um retumbante fracasso. Erramos todos. O judiciário errou, criou um sistema errático, as corregedorias falharam”, afirmou Mendes.



Sobre as investigações de uma tentativa de golpe orquestrada pelo governo anterior, Mendes assinala: “Estamos vendo de maneira muito mais clara do que poderíamos imaginar há três semanas atrás que estamos próximos das pessoas que urdiram, que tramaram, que armaram todo esse cenário.”



O ministro também comenta as expectativas colocadas em relação ao STF. “O que a gente tem vivido é, talvez, uma situação muito emotiva em que se imputa, às vezes, ao Supremo um desejo de supremacia que não existe de maneira nenhuma”.

O ministro do STF também aborda o julgamento em andamento no Supremo sobre o porte de drogas.

“Vamos aguardar o debate e vamos aguardar também a conclusão do julgamento. Nós estamos dialogando, tentando buscar uma construção. Nós temos 800 mil presos no Brasil hoje, 40% de presos provisórios. Um dos graves problemas de segurança pública é que os presídios são home office do crime (...) e aí vem a questão das drogas”. De acordo com ele, é sobre essa perspectiva que o Tribunal está dialogando com a sociedade, com o Congresso e com todos.



Em ano de eleições municipais e com o avanço do uso de Inteligência Artificial (IA) em diversas formas de comunicação, Gilmar Mendes afirma que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está sendo desafiado e vem criando o que chama de um mecanismo vinculante, para monitorar e exigir que as propagandas que tenham ou façam uso de IA façam a advertência.