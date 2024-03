EXCLUSIVO: veja qual banda recifense recebeu R$ 500 mil de João Campos por 2 shows no Carnaval 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda recifense Nação Zumbi recebeu R$ 250 mil por cada show realizado para a Prefeitura do Recife no Carnaval de 2024.

O blog teve acesso, com fonte na prefeitura, a dois contratos de shows da banda recifense para a festa momesca deste ano.

Pelo show realizado em 13 de fevereiro de 2024, no bairro Alto José do Pinho, a banda recebeu R$ 250.000,00.

Já pelo show realizado em 12 de fevereiro de 2024, no Marco Zero, a banda recebeu mais R$ 250.000,00. Totalizando meio milhão pelos dois shows.

O blog não teve informações se a banda recebeu por mais shows no ciclo carnavalesco, pois só teve acesso a estes dois contratos.

Cachês do Carnaval do Recife

Anteriormente, o blog revelou que parte dos cachês do ciclo carnavalesco foi pago por empresa privada, responsável por gerenciar os patrocínios da Prefeitura. Estes cachês pagos pela empresa não são divulgados pelo portal da transparência da Prefeitura. O vereador Alcides Cardoso, da oposição, reclamou e entrou com pedido de acesso à informação a respeito.

Estes dois cachês da Nação Zumbi foram pagos pela Fundação de Cultura do Recife, estatal da Prefeitura.

Nação Zumbi (originalmente Chico Science e Nação Zumbi) é uma banda brasileira, nascida no início da década de 1990 na cidade do Recife. Surgiu da união do Loustal, banda de pós-punk, com o bloco de samba-reggae Lamento Negro, liderada pelo vocalista e compositor Chico Science. Ao lado da banda Mundo Livre S/A, foi responsável pela criação do movimento cultural manguebeat.