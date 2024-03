Grupo de Gilson em Ipojuca chama Anderson de 'coronel' e reafirma apoio a nome de Célia Sales

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Irmão de Gilson Machado diz que foi destituído do diretório municipal do PL em Ipojuca após um amplo trabalho de filiações e organização de candidatos a vereadores

Os correligionários do PL em Ipojuca Carlos Eduardo Machado e Mario Pilar, membros mais graduados do grupo de Gilson Machado, em nota, voltaram a fazer reparos à condução dos destinos do partido na cidade e a escolha de um nome que eles não aceitam, mesmo tendo sido anunciado pelo presidente do PL no Estado, Anderson Ferreira.

Nesta quinta-feira, Anderson Ferreira já havia comentado a 'rebelião interna', colocando panos mornos, mesmo diante da ameaça de que o grupo de Machado pudesse, não havendo recuo em Ipojuca, atrapalhar a reeleição em Jaboatão, nas mãos da família Ferreira, com a gestão Manu Medeiros.

Veja os termos abaixo

"Foi com surpresa e decepção que recebemos a notícia que o PL de Ipojuca lançaria como candidata a Prefeita a senhora Patricia de Leno. Nada temos contra a pessoa de Patricia , mas sim contra a forma que foi feita.

Há cerca de pouco mais de uma semana estivemos na sede do PL em Recife quando o presidente Estadual Anderson Ferreira gravou um vídeo conosco, onde dizia “que estava nos recebendo e discutindo o novo projeto para Ipojuca" e finaliza dizendo "Simbora trabalhar".

Poucos dias depois, fomos pegos de surpresa sobre essa extemporânea candidatura. Chegamos a imaginar que se tratava de “pegadinha”, uma vez que era do conhecimento de todos que iríamos marchar com a pré candidata Adilma lacerda.

Surpresa também quando fomos destituídos do diretório municipal do PL após um amplo trabalho de filiações e organização de candidatos a vereadores competitivos e alinhados aos propósitos do PL e do presidente Bolsonaro.

Tivemos inclusive o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que esteve em Porto de Galinhas durante suas férias.

A forma coronelista, como tudo ocorreu, não condiz com o perfil de nosso Partido Liberal. Política é a arte do diálogo e não de imposições. Continuaremos firmes acreditando na democracia e na boa convivência, salientando que o PL não deverá ser “curral” de quaisquer clãs políticos.

Reforçamos nosso apoio a pré candidatura da vereadora Adilma Lacerda por entendermos que atende aos preceitos do Partido Liberal, sendo o melhor projeto político para Ipojuca e o seu povo".