Lula impõe sigilo de 100 anos em mais de mil itens, diz jornal; CGU rebate

Uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo divulgou que o governo Lula teria imposto sigilo de 100 anos em mais de mil pedidos de informações a partir da Lei de Acesso à Informação.

O levantamento dos sigilos nos materiais de informação foi realizado a partir da análise de dados da Controladoria-Geral da União (CGU).

SIGILO DE 100 ANOS DO GOVERNO LULA

Segundo a reportagem, dentre os 1.339 pedidos de informação marcados por sigilo pelo governo Lula, os maiores destaques foram:

Conversas entre diplomatas sobre o caso do ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália

Lista de militares do Batalhão da Guarda Presidencial que estavam de plantão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023

A agenda da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja

O caso sobre os sigilos aplicados pelo governo Lula teve evidência pelas próprias declarações do presidente, que criticou Bolsonaro por impôr sigilos de 100 anos em diversas informações, como o seu cartão de vacina.

O Estadão aponta que os pedidos de acesso negados pelo governo Lula em 2023 foram semelhantes aos da gestão Bolsonaro em 2022. No ano passado, o número foi de 1.339, enquanto no último ano do governo Bolsonaro foram 1.332.

CGU SE PRONUNCIA SOBRE OS SIGILOS DO GOVERNO LULA

Após a polêmica, a CGU, que derrubou diversos sigilos impostos por Bolsonaro, argumentou que os itens protegidos pelo governo Lula não foram liberados pela Lei de Acesso à Informação por demandarem muito trabalho para serem divulgados com a preservação dos dados pessoais dos indivíduos.

A Controladoria-Geral ainda declarou que após a negação de um pedido de informação, os requerentes podem recorrer em até quatro instâncias administrativas para reverter a decisão de sigilo.

Também foi apontado que "vincular o número de 1.339 negativas por dados pessoais em 2023 com sigilo de cem anos está errado", já que existe capacidade de reverter tais decisões.

Inclusive, a Controladoria aponta que alguns dos sigilos apontados na reportagem também ou foram revertidos, ou puderam ser acessados.