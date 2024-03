Mirella filia-se ao PSD para disputar Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ato terá presença do prefeito Professor Lupércio e do ministro André de Paula

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e pré-candidata à sucessão de Olinda, Mirella Almeida, definiu a data de filiação ao Partido Social Democrático (PSD). O evento será na próxima terça-feira (26/03), às 15h55.

O ato vai acontecer no auditório do Colégio São Bento, localizado no bairro do Varadouro, no Sítio Histórico do município.

Entre as presenças confirmadas estão os nomes do prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), e do presidente estadual do partido, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

Além dos correligionários, o evento terá a participação de vereadores, secretários e lideranças políticas do município.

Jovem Mirella Almeida foi escolhida por Lupércio, para sucessão - divulgação

Recentemente, Mirella Almeida esteve, em março, em evento da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. Por lá, um dos diálogos foi com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, com quem teria discutido parcerias para Olinda.