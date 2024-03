Pente-fino no Bolsa Família 2024: veja orientações para não perder o benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo brasileiro está implementando medidas rigorosas no programa Bolsa Família para garantir que apenas os verdadeiramente necessitados recebam o benefício.

Uma nova estratégia foi anunciada recentemente, prometendo uma revisão minuciosa que pode resultar na exclusão de milhares de famílias do programa.

Segundo o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, um sistema de inteligência artificial será implantado para conduzir essa revisão, bloqueando qualquer acesso indevido ao programa.

Ele destacou que aproximadamente 2% das famílias beneficiárias não preenchem os critérios estabelecidos.

O objetivo declarado é alcançar uma eficiência de 100% na distribuição dos recursos. Para isso, será utilizada uma vasta quantidade de dados, totalizando mais de 1,3 petabytes, os quais serão analisados de forma inteligente para identificar quaisquer irregularidades.

O que fazer para evitar uma possível exclusão do Bolsa Família?



O primeiro e crucial passo é garantir que as famílias atualizem suas informações no Cadastro Único. Manter os dados atualizados é fundamental, pois estar em conformidade com os critérios do programa e ter as informações corretas reduz o risco de exclusão do Bolsa Família.

Para evitar qualquer possibilidade de exclusão do benefício, é essencial compreender as regras do programa. Vejamos: