PIS 2024: nascidos em março vão receber valor maior? Entenda valores e calendário do Pis/Pasep

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em fevereiro deste ano, teve início o pagamento do abono salarial PIS-PASEP referente ao ano-base de 2022. Para 2024, cerca de 24,5 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício, totalizando uma quantia de R$23,9 bilhões.

Abaixo, confira todos os detalhes sobre o PIS 2024: o calendário, os valores a serem recebidos e quem está apto a receber.

PIS/PASEP 2024

O abono salarial PIS-PASEP é um benefício estabelecido por lei (Lei nº 7.998/90) e concedido anualmente a trabalhadores do setor privado e servidores públicos que preenchem os requisitos do programa. Os recursos provêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

No ano de 2024, o pagamento é realizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, começando em 15 de fevereiro (para aqueles nascidos em janeiro) e prosseguindo até 15 de agosto (para os nascidos em dezembro).

Calendário Pis/Pasep

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;



Fevereiro – 15 de março de 2024;



Março – 14 de abril de 2024;



Abril – 15 de abril de 2024;



Maio – 15 de maio de 2024;



Junho – 15 de maio de 2024;



Julho – 15 de junho de 2024;



Agosto – 15 de junho de 2024;

Setembro – 15 de julho de 2024;



Outubro – 15 de julho de 2024;



Novembro – 15 de agosto de 2024;



Dezembro – 15 de agosto de 2024.

Os trabalhadores do setor privado recebem o pagamento do PIS por meio da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos recebem o PASEP pelo Banco do Brasil.

Quem tem direito ao PIS 2024?



Têm direito a receber o abono salarial em 2024 todos os trabalhadores e servidores que se enquadrarem nos seguintes requisitos previstos em lei. Para isso, eles devem:



ter recebido até dois salários mínimos mensais em 2022;



estar inscritos no PIS, PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;



trabalhar para empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP;



ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2022;



ter seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2022).

Consulta PIS/PASEP 2024

Para saber se tem direito ao abono salarial PIS-Pasep, o trabalhador pode consultar o portal gov.br ou um dos aplicativos:



Carteira de Trabalho Digital (disponível gratuitamente para aparelhos Android ou Apple);

Caixa Trabalhador (disponível gratuitamente para aparelhos Android ou Apple);

Caixa Tem (disponível gratuitamente para aparelhos Android ou Apple).

PIS 2024: entenda o valor do pagamento



O abono salarial corresponde ao salário mínimo atual, ainda que o ano-base do benefício esteja vinculado a um período anterior – como no exercício 2024, que se refere a 2022. No entanto, não é todo beneficiário que receberá a integralidade do salário mínimo. O valor é proporcional ao tempo de trabalho de cada pessoa naquele ano-base.

Para descobrir qual o valor a que se tem direito, é preciso dividir o valor do salário mínimo atual (R$1.412 em 2024) por 12, que corresponde a cada um dos meses do ano. O resultado é R$ 117,67. Assim, cada mês trabalhado em 2022 garantirá o pagamento de R$ 117,67 para o trabalhador.

Quem trabalhou apenas dois meses naquele ano terá direito a R$ 235,34, por exemplo. Quem trabalhou todos os meses em 2022 receberá o valor total, isto é, R$ 1.412.

Basicamente, o cálculo aproximado fica conforme a tabela: