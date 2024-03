Quanto ganha uma mãe solteira do Bolsa Família 2024? Saiba novas regras do programa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quanto ganha uma mãe solteira do Bolsa Família? Confira

Quanto ganha uma mãe solteira do Bolsa Família? Essa é uma das dúvidas de milhares de pessoas que buscam informações a respeito do benefício.

É válido destacar que o Bolsa Família reafirma diariamente seu papel no combate à pobreza e na promoção da autonomia feminina em todo o Brasil.

Abaixo, tire todas as dúvidas quanto ao benefício adicional do Bolsa Família.

Como funciona o Bolsa Família para mãe solteira?



No atual desenho do programa Bolsa Família, não há disposições específicas direcionadas exclusivamente para mães solteiras.

As pessoas que se encontram nessa situação podem, no máximo, beneficiar-se de alguns adicionais do programa, como os R$ 150,00 adicionais destinados a crianças de até 6 anos.

Outro complemento é o adicional de R$ 50,00 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos, além de gestantes.

No entanto, é importante ressaltar que esses benefícios extras se aplicam a todos os grupos familiares, não apenas aos liderados por mães solteiras.

Esses benefícios adicionais são conhecidos como "Benefício Primeira Infância" e "Benefício Variável Familiar", respectivamente.

O Benefício Primeira Infância , no montante de R$ 150 , direcionado a famílias que possuam crianças de até seis anos.



, no montante de , direcionado a famílias que possuam crianças de até seis anos. O Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50, destinado a famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, abrangendo também gestantes e nutrizes.

Como conseguir Bolsa Família mãe solteira?



Para participar do Bolsa Família é necessário cumprir com os requisitos básicos do programa. Sendo eles:

Ter renda familiar per capita de até R$ 218,00 — total ganho pela família, mensalmente, dividido pelo número de integrantes;



Possuir cadastro familiar no CadÚnico (Cadastro Único) atualizado.

Além disso, para continuar recebendo o benefício, a família beneficiária deve aderir a uma série de requisitos, como seguir o calendário nacional de vacinação e realizar o acompanhamento médico de gestantes e crianças.

Valor do Bolsa Família 2024



Atualmente, o programa Bolsa Família estabelece uma base de R$ 600,00, significando que nenhuma família beneficiária pode receber menos que esse valor.

Quando os critérios mencionados são cumpridos, o benefício pode ser aumentado, chegando a cerca de R$ 1.000,00.

No entanto, é importante notar que a média de pagamento do programa está em torno de R$ 700,00, conforme dados disponíveis até o momento da redação deste artigo.

Para obter mais informações sobre o programa, recomenda-se acessar a Cartilha sobre o novo Bolsa Família, disponibilizada pelo Governo Federal.