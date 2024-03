'Turma de João Campos' acha que Gilson Machado terá mais voto que candidato de Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gilson Machado apareceu com 7% em vários cenários da pesquisa da Big Data sobre o Recife, já colocando Daniel Coelho atrás

De público, os aliados de João Campos, que busca a reeleição, mantém a postura de falar pouco sobre as movimentações no Recife, para evitar marolas que acabem atrapalhando o projeto político do herdeiro de Eduardo Campos.

Nos bastidores, entretanto, ao menos uma raposa felpuda do PSB deixou escapar o que se espera, no partido, mantido o favoritismo de João Campos.

"Com a baixa aprovação dela, Raquel Lyra não vai influenciar em nada as eleições de 2024. Se não tiver cuidado, pode até atrapalhar seus aliados", avaliam.

Esta cristalizada ainda a percepção de que o plano do Campo das Princesas vai ser pulverizar ao máximo as candidaturas, de maneira a tentar levar a disputa para o segundo turno, dificultando a vida do atual prefeito.

"Sem dar carga em um único nome, o problema desta estratégia deles é que o candidato deles (Daniel Coelho) pode acabar saindo menor do que Gilson Machado. Eles vão correr na mesma faixa, vão disputar a parte dos votos bolsonaristas no Recife", afirma um graduado interlocutor do processo no PSB.

Confirmando-se ou não esta avaliação, Gilson Machado apareceu com 7% em vários cenários da pesquisa da Big Data sobre o Recife, já colocando Daniel Coelho atrás. Aliados do secretario de Turismo reagiram afirmando que o número seria inventado e que Gilson Machado não tinha de fato este patamar.

A preocupação com o bolsonarismo é tão real que em uma das avaliações internas fala-se que o PT traz problemas se assumir a vice de João Campos. "Se colocar o PT na vice, pode-se correr o risco de afastar o voto daquele conservador, de centro, que não é tão radical de direita. Em um ambiente de polarização, o PL erra a estratégia ao lançar Gilson Machado. Um conservador mais moderado poderia ter os votos da direita e do centro", afirma a fonte do blog. "João e Lula vão decidir a questão da vice, mas na frente"

Na disputa contra Marília Arraes, de fato, João Campos precisou bater duro no PT para conquistar o eleitor mais ao centro na capital pernambucana e acabou dando certo porque ele venceu a prima. Quando era vivo, Eduardo Campos dizia que sua relação era com Lula e não com a "petezada", numa referência aos militantes mais radicais de esquerda.