Tabela do PIS 2024 atualizada: quem tem direito e datas de pagamento

Veja detalhes do calendário do PIS 2024 e informações sobre quem tem direito, os valores a receber e as datas para o saque do PIS

Cada trabalhador que recebe até dois salários mínimos tem o direito legal, anualmente, de sacar um benefício denominado PIS/Pasep.

Todos os anos, o calendário do PIS é divulgado para que esses empregados saibam quando podem resgatá-lo.

Embora seja um direito de muitos colaboradores, muitos deles não têm ciência de que podem sacar esse benefício e desconhecem como consultar o calendário do PIS ou os valores a que têm direito em 2024.

Para esclarecer todas as dúvidas em torno desse tema e para compreender quem tem direito ao PIS/Pasep, este artigo abordará os seguintes assuntos:

O que é PIS/Pasep?

Quem tem direito a receber o PIS/Pasep?

PIS/Pasep 2024

Calendário PIS/Pasep 2024

Qual o valor do benefício PIS/Pasep em 2024?

Como consultar o PIS/Pasep 2024?

O que é PIS/Pasep?

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas sociais criados pelo governo.

Eles promovem a integração do empregado do setor privado e do servidor público, respectivamente, ao desenvolvimento das empresas e instituições governamentais.



Quem tem direito a receber o PIS/Pasep?

Todos os trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo, incluindo aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês, que trabalharam pelo menos 30 dias no ano base e estiveram cadastrados no programa por pelo menos cinco anos.



Em 2024, têm direito a receber o PIS/Pasep os profissionais que tenham trabalhado ao menos 30 dias em 2022, de forma remunerada, nos serviços público ou privado, e que tenham recebido até dois salários mínimos.

PIS/Pasep 2024

O PIS/Pasep referente ao ano de 2024 seguirá o calendário estabelecido pelo governo, determinando as datas específicas para o saque do benefício de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.



A partir de fevereiro de 2024, a data de aniversário é o único critério utilizado para determinar a data de saque do abono salarial tanto do PIS quanto do Pasep.

Calendário PIS/Pasep 2024 atualizado

O calendário do PIS/Pasep 2024 é divulgado pelas instituições responsáveis, como a Caixa Econômica Federal para o PIS e o Banco do Brasil para o Pasep.

Ele indica as datas precisas para o saque do benefício, organizadas de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.



Veja abaixo a tabela do PIS 2024 atualizada:

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

Qual o valor do benefício PIS/Pasep em 2024?

O valor do benefício PIS/Pasep varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados dentro do ano-base em questão.

Para exemplificar, em 2024, o ano-base será 2022, conforme mencionado anteriormente no texto. Isso significa que se o colaborador trabalhou 12 meses em 2022, ele receberá o valor máximo do PIS/Pasep, equivalente a um salário mínimo.

Se ele trabalhou por 6 meses no ano, receberá 50% de um salário mínimo, e assim sucessivamente, levando sempre em conta o número de meses trabalhados no ano-base. É importante lembrar que, no caso de 2024, considera-se o ano de 2022 como referência.

Agora que o calendário do PIS foi mencionado, confira abaixo a lista completa de valores do benefício em 2024, baseada no número de meses trabalhados:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

Como consultar o PIS/Pasep 2024?

A consulta ao PIS/Pasep 2024 pode ser realizada através dos canais oficiais das instituições responsáveis, como o site da Caixa Econômica Federal para o PIS e o site do Banco do Brasil para o Pasep.

Além disso, informações sobre o calendário e os valores do benefício também podem ser obtidas em agências bancárias e centrais de atendimento.

Para consultar o PIS, basta acessar o aplicativo Caixa Tem ou o Caixa Trabalhador. Há também canais de telefone para o Atendimento CAIXA ao Cidadão, pelo número 0800 726 0207.



Já a consulta do Pasep pode ser efetuada pela Central Alô Trabalhador 158, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Consulte/Receba seu PASEP do Banco do Brasil.