Tabela do PIS 2024: mudanças para os próximos grupos de trabalhadores do PIS Pasep 2024

Veja as novas regras do PIS Pasep 2024

Neste ano, o PIS Pasep 2024 é pago com mudanças aos inscritos de ambos os programas. Os primeiros lotes já foram repassados a dois grupos: os nascidos em janeiro e fevereiro.

Quem ainda não sacou o abono salarial poderá retirar os valores até o dia 27 de dezembro de 2024. Após este prazo, os inscritos podem perder o PIS Pasep.

Para o mês de abril, os nascidos em março e abril serão contemplados com valores de até R$ 1.412 (um salário mínimo).

Nesta matéria, confira as mudanças do PIS Pasep 2024 e saiba quando recebe o abono.

PIS 2024

O PIS 2024 é pago a trabalhadores de empresas privadas que atuam com carteira assinada em 2022 - sob os moldes da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas.

Para receber o PIS, o inscrito deve ter cadastro no PIS Pasep há 5 anos ou mais - com dados atualizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) - e deve ter recebido até 2 salários mínimos mensais.

Além disso, o trabalhador precisa ter pelo menos 30 dias de trabalho registrados.

TABELA DO PIS PASEP 2024

A primeira mudança do PIS 2024 é referente ao valor da parcela. Com o aumento do salário mínimo, os trabalhadores podem receber até R$ 1.412.

Vale ressaltar que o valor é calculado de acordo com os meses trabalhados. Ou seja, o valor máximo é repassado a quem atuou nos 12 meses de 2022. Confira:

R$ 118,00 - 1 mês;



R$ 235,00 - 2 meses;



R$ 353,00 - 3 meses;



R$ 471,00 - 4 meses;



R$ 588,00- 5 meses;



R$ 706,00 - 6 meses;



R$ 824,00 - 7 meses;



R$ 941,00 - 8 meses;



R$ 1.059,00 - 9 meses;



R$ 1.177,00 - 10 meses;



R$ 1.294,00 - 11 meses;



R$ 1.412,00 - 12 meses.

COMO SACAR O PIS?

Como foi citado anteriormente, os trabalhadores têm até o dia 27 de dezembro para sacar o PIS. A ação pode ser realizada:

por crédito em conta CAIXA, quando o trabalhador possui conta corrente ou poupança ou Conta Digital;



por crédito pelo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA



nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha;



em agência da CAIXA, apresentando um documento oficial de identificação.

CONSULTA PIS 2024

Para consultar o PIS 2024, o trabalhador pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android ou IOS.

Além deste canal, é possível consultar o abono salarial através do telefone 158, a Central Alô Trabalhador, do Governo Federal.

CALENDÁRIO DO PIS 2024

Outra mudança do PIS Pasep 2024 é referente ao calendário de pagamento. Neste ano, o pagamento é feito unificado. Ou seja, ambos os grupos recebem de acordo com um único critério: o mês de nascimento do trabalhador.

Vale ressaltar que os servidores públicos do Pasep recebiam, até 2023, o abono seguindo o número de inscrição.

Confira o Calendário PIS Pasep 2024: