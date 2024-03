Em 1ª visita ao Brasil, Macron acompanha Lula em cidades; veja planos de presidente da França

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Macron vem ao Brasil na próxima semana e cumprirá agendas junto ao governo brasileiro. Lula participará de quase toda viagem do presidente francês no país. Veja planos para visita

Chega ao Brasil na próxima semana o presidente da França, Emmanuel Macron, em sua primeira visita oficial ao país.

Com desembarque na terça-feira (26) em Belém, no Pará, o plano é que Macron visite quatro cidades brasileiras ao longo de sua estadia no país.

O presidente francês estará com o presidente Lula (PT) em três das localidades que serão visitadas.

MACRON TEM AGENDA COM GOVERNO BRASILEIRO

Já na terça a tarde, Lula e Macron planejam visitar de barco pela Baía de Guajará em direção à Ilha de Combu, onde encontrarão com Dona Nena, uma empreendedora com projeto sustentável para produção de cacau e chocolate.

A viagem também trará a discussão sobre Belém como a sede da 30º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), em 2025.

Lula e Macron também deve conversar com representantes de comunidades indígenas da região sobre a empregabilidade de residentes na região amazônica e a presença dessa população na área.

O plano é de que na quarta-feira (27), os presidentes voem até o Rio de Janeiro para inaugurar um submarino, o terceiro de um acordo entre França e Brasil para produção de cinco dos veículos.

Lula e Macron se separam quando o presidente francês partir para São Paulo, onde encontrará o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para participar do fórum econômico na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Macron e Luiz Inácio se encontram mais uma vez na quinta-feira (28), quando Emmanuel irá para Brasília, em uma recepção no Palácio do Planalto unida a uma conversa bilateral e entrevista para imprensa.

Macron ainda se encontrará com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

