Pente-fino Bolsa Família: quem mora sozinho vai perder benefício? Entenda regras

Nesta terça-feira (19), o governo anunciou o lançamento de um plano federal de fiscalização dos benefícios sociais e do Cadastro Único (CadÚnico).

Mais de 21 milhões de cidadãos brasileiros estão oficialmente registrados para receber os benefícios do Bolsa Família.

Entretanto, o sistema responsável pela gestão dos pagamentos e pela inclusão de novos beneficiários está em constante aprimoramento, principalmente devido ao aumento das tentativas de fraude contra o governo.

Diante desse cenário, o governo optou por melhorar os sistemas de monitoramento do Bolsa Família, um dos maiores programas de assistência financeira do mundo.

Com o intuito de promover uma maior eficiência, foram implementadas atualizações nas diretrizes de fiscalização do Cadastro Único (CadÚnico), plataforma utilizada para acessar os benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família.

Governo vai usar IA para fiscalização no Bolsa Família

Na última terça-feira (19), o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou uma iniciativa inovadora do governo: a adoção da Inteligência Artificial para uma revisão minuciosa do programa Bolsa Família.

O objetivo é garantir o pagamento apenas às famílias que genuinamente preencham os requisitos estabelecidos.

De acordo com o ministro, atualmente cerca de 2% das famílias beneficiadas não atendem aos critérios estabelecidos. Ele ressaltou a meta do governo de atingir uma eficiência de 100% no programa.

Durante o lançamento do plano anual da rede federal de fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico, Wellington Dias enfatizou a intenção de utilizar a Inteligência Artificial para restringir o acesso ao programa somente àqueles que verdadeiramente se encaixem nos critérios de elegibilidade.

O plano, instituído em 2023, tem como objetivo principal prevenir fraudes e aprimorar as informações e a fiscalização dos programas sociais, como destacado pelo governo.

Essa iniciativa representa um passo significativo na modernização e na eficácia do Bolsa Família, garantindo que os recursos sejam direcionados de maneira adequada para aqueles que mais necessitam.

“A gente normalmente trabalhava com o CNIS, o cadastro do emprego, trabalhava com a renda declarada, as informações dos municípios, agora não, nós vamos ter mais de 1,3 pentabytes de informações em sistema de cruzamento e esse cruzamento com inteligência que permite alcançar ali informações precisas sobre quem é de alguma forma não está cumprindo a regra e está recebendo”, disse Wellington Dias

Quem mora sozinho vai perder benefício? Entenda regras

Dúvida muito comum que surgem entre muitas pessoas é se quem mora sozinho tem direito ao Bolsa Família, a resposta é sim.

O Bolsa Família é direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e não exclusivamente a indivíduos que moram sozinhos. Para ser elegível ao programa, é necessário que a renda per capita da família seja de até R$ 218,00.

Assim, se uma pessoa mora sozinha, ela também pode se enquadrar nos critérios do Bolsa Família, desde que sua renda mensal esteja dentro dos limites estabelecidos pelo programa.

Vale ressaltar que a inclusão no Bolsa Família está sujeita a critérios específicos e à análise das informações cadastradas no Cadastro Único, que é a base de dados utilizada para a seleção dos beneficiários.

Em uma alteração recente, foi definido que apenas 16% do valor total repassado a cada município pelo programa Bolsa Família pode ser destinado para famílias unipessoais.

Nessas situações, a parcela fixa a ser recebida é de R$ 600. É crucial ressaltar que essa nova regulamentação se aplica exclusivamente às novas concessões do benefício e não afeta as famílias que já estão recebendo o auxílio.