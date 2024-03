Concurso Casa da Moeda 2024: veja onde conferir local de prova e datas de divulgação do gabarito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Provas objetivas do Concurso da Casa da Moeda ocorrem neste domingo, 17 de março

Milhares de pessoas que vão fazer o Concurso da Casa da Moeda do Brasil (CMB) buscam informações a respeito dos locais de realização das provas. As provas objetivas acontecem neste domingo, 17 de março.

O concurso, que foi anunciado por meio de edital publicado no Diário Oficial da União em 18 de dezembro do ano passado, contempla vagas exclusivas para o estado do Rio de Janeiro/RJ.

Ao todo, são 54 vagas distribuídas em quatro cargos de níveis médio e superior, a seleção está sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio, a mesma banca que conduziu o Concurso Nacional - CNU.

É importante destacar que 20% das vagas deste concurso da Casa da Moeda serão reservadas para candidatos autodeclarados negros.

Abaixo, veja onde conferir local de prova e datas de divulgação do gabarito.

VAGAS

Os candidatos interessados no concurso poderão concorrer aos seguintes cargos:

Técnico de Segurança - Segurança Corporativa e Patrimonial Masculino (20): Exige curso de nível médio com certificado de curso de formação de vigilante. Salário: R$ 3.749,70.



Técnico de Segurança - Segurança Corporativa e Patrimonial Feminino (20): Necessita de curso de nível médio e certificado do curso de formação de vigilante. Salário: R$ 3.749,70.



Técnico de Segurança - Prevenção e Combate a Incêndio (12): Requer curso de nível médio, certificado do curso de bombeiro civil e carteira de habilitação - CNH na categoria "D". Salário: R$ 3.749,70.



Analista de Produção - Designer de Valores/Gravador (2): Exige curso de graduação de nível superior, bacharelado, em gravura na instituição de belas artes. Salário: R$ 9.126,73.



BENEFÍCIOS

A Casa da Moeda oferece benefícios como alimentação gratuita, transporte subsidiado, auxílio-creche, assistência médica, seguro de vida em grupo, auxílio medicamentos, vale alimentação, transporte entre bairros da cidade do Rio de Janeiro e cidades vizinhas.

ONDE CONFERIR O LOCAL E O HORÁRIO DE PROVA?

Você pode conferir o local e horário de prova através do site: www.cesgranrio.org.br.

GABARITO

Os gabaritos das provas objetivas serão disponibilizados em 18 de março e os resultados serão divulgados em 09 de abril.

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo compreende várias etapas de avaliação, que incluem prova objetiva para todos os cargos, prova de capacidade física exclusiva para o cargo de Técnico de Segurança, e avaliação psicológica, também exclusiva para este cargo.

A prova de capacidade física para o cargo de Técnico de Segurança está agendada para 14 de abril, com resultados preliminares anunciados em 22 de abril.

A avaliação psicológica, igualmente para este cargo, ocorrerá em 12 de maio, com resultados preliminares divulgados em 20 de maio.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.