PIS 2024 na conta: veja como sacar o PIS no caixa eletrônico

Nesta sexta-feira (15) uma nova rodada de pagamentos do PIS/PASEP 2024 foi liberada para um novo grupo.



E as dúvidas sobre como sacar o PIS são as mais comuns. Nesta matéria, vamos esclarecer onde cai o PIS 2024 e como realizar o saque do abono salarial.

Qual o valor do PIS 2024?

Conforme estabelecido pelo governo Lula, o salário mínimo vigente em 2024 é de R$ 1.412, valor correspondente ao pagamento do PIS/Pasep 2024.

Apesar da grande expectativa, o calendário do PIS 2024 atualizado não será antecipado. Os pagamentos já foram iniciados em 15 de fevereiro e se estenderão até 15 de agosto, com a possibilidade de saque disponível até 27 de dezembro de 2024.

Como consultar o PIS 2024?

A consulta ao PIS 2024 foi liberada em 5 de fevereiro e pode ser realizada através de diversos canais, como:

Portal Cidadão;



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;



Caixa Tem e Caixa Trabalhador;



Atendimento Caixa ao Cidadão, através dos telefones 111 e 158 (Alô Trabalhador) ou pelo número 0800 726 0207.

Como sacar o PIS no caixa eletrônico?

Para sacar o PIS no caixa eletrônico, você precisará do Cartão Cidadão ou do cartão emitido pelo banco no qual possui conta.

O Cartão Cidadão é fornecido pela Caixa Econômica Federal e permite o acesso a diversos benefícios sociais, incluindo o PIS.

Dirija-se a um caixa rletrônico da Caixa Econômica Federal ou de outros bancos Conveniados.

Os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal são os mais indicados para sacar o PIS, mas você também pode utilizar caixas eletrônicos de outros bancos conveniados, desde que possuam a opção de saque do PIS.

Insira o cartão e digite a senha

Ao chegar ao caixa eletrônico, insira o seu Cartão Cidadão ou o cartão do seu banco na entrada designada. Em seguida, digite a sua senha pessoal para acessar a conta.

Selecione a opção de saque do PIS

Após entrar na sua conta, navegue pelo menu do caixa eletrônico até encontrar a opção de saque do PIS. Essa opção pode variar de acordo com o layout do caixa eletrônico, mas geralmente estará sob o menu de saques ou benefícios sociais.

Escolha o valor do saque

Após selecionar a opção de saque do PIS, o caixa eletrônico solicitará que você escolha o valor que deseja sacar. Você pode sacar o valor total disponível ou optar por sacar apenas uma parte dos fundos disponíveis.

Retire o dinheiro e o comprovante de saque

Depois de confirmar o valor do saque, o caixa eletrônico irá dispensar o dinheiro solicitado. Certifique-se de retirar tanto o dinheiro quanto o comprovante de saque antes de sair do caixa eletrônico.

Guarde o comprovante de saque para futuras referências

É importante manter o comprovante de saque do PIS para futuras referências e para acompanhar os registros financeiros. Este documento pode ser útil para comprovar o recebimento dos fundos.

Seguindo este guia passo a passo, você poderá sacar o seu PIS de forma rápida e eficiente em um caixa eletrônico. Lembre-se de sempre proteger suas informações pessoais e bancárias ao utilizar caixas eletrônicos e, em caso de dúvidas, procure o atendimento ao cliente do seu banco.

Onde cai o PIS 2024?

O saque do PIS 2024 pode ser efetuado pela rede Caixa, nos seguintes canais:

Por crédito em conta, caso o trabalhador possua uma conta individual na Caixa, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses;



Nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondente Caixa Aqui e Loterias, utilizando o Cartão do Cidadão;



Em uma agência da Caixa.

Como saber se tenho direito ao PIS 2024?

Os trabalhadores que têm direito ao PIS 2024 são aqueles que:

Receberam até dois salários mínimos mensais com carteira assinada no ano-base de pagamento (2022);



Exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base de pagamento (2022).

É necessário estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Tabela do PIS/Pasep 2024

A tabela do PIS/Pasep é administrada pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Para receber o saldo integral, é necessário ter trabalhado os 12 meses do ano-base de referência (2022).

Essas são as informações essenciais sobre como sacar o PIS 2024. Fique atento às datas e aos procedimentos para garantir o recebimento desse importante benefício.

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

DATA DE PAGAMENTO DO PIS 2024

Confira as próximas datas de pagamento do PIS/Pasep 2024 abaixo:

