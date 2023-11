Paulo Miranda agora vende imóvel para quem quer investir ou ter um lugar para chamar de seu em Sampa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A imobiliária Paulo Miranda está inovando mais uma vez trazendo ao mercado local a possibilidade de investimentos num imóvel em São Paulo, em empreendimentos de área compacta, mas com uma localização tão diferenciada que pode levar ao proprietário simplesmente reduzir a zero a taxa de condomínio pelo pacote de serviços que a gestora da empresa oferece no empreendimento.



Curiosamente, a Vitacon com quem a Paulo Miranda está fechando uma parceria não aborda seus possíveis clientes com a proposta de vender apenas a habitação, mas lhe oferecer a perspectiva de investir em imóveis em São Paulo comprando metro quadrado de empreendimentos que serão lançados em breve fazendo o cliente já ganhar dinheiro antes do primeiro tijolo ser colocado na futura obra.



Conceito de sucesso

É um conceito de sucesso já consolidado no mercado imobiliário que a Paulo Miranda está trazendo ao Recife, segundo a diretora da corretora de imóveis pernambucana, Renata Miranda. Nossa parceria com a Vitaco diz, é oferecer a oportunidade de compra de uma habitação compacta, mas com a perspectiva de rentabilidade do empreendimento especialmente pelo pacote que a Vitacon e sua controlada Housi que tem o gerenciamento de mais 15 mil unidades, inclusive, atuando em Pernambuco.



A Vitacon liderada pelo investidor Ariel Frankel tem quase 15 anos no mercado, já entregou mais de 50 mil unidades. Ela tem mais 100 desenvolvidos e uma carteira de 25 mil clientes de 40 países. Ela também vende imóvel pronto que ficou disponível após a comercialização. Mas seu foco é fazer com que o futuro empreendedor aposta em projetos de vanguarda e com real condição de valorização.



A empresa também é um caso inusitado de uma companhia imobiliária que investe em apenas um município. No caso, São Paulo. E dentro dele numa área específica com real possibilidade de sucesso. Ele se propõe a oferecer apartamentos inteligentes, studios e até tres dormitórios nos mais desejados endereços de São Paulo.



Empreendimento na Rua AUgusta desenvolvido pela Vitacon - Divulgação

Segundo Cintia Buzzacarini, que fez no Recife, a apresentação da linha de investimentos ofertada pela Vitacon a um grupo de possíveis investidores selecionados pela Paulo Miranda, o que diferencia a empresa das demais é que ela oferece um pacote de serviços que não deixa o cliente que mora fora de São Paulo em situação de estresse.



A empresa de desta em São Paulo por estar com projetos arrojados em bairros como Oscar Freire, Moema e Vila Olímpia entre outros. E que já vem com coworking, transportes compartilhados com carregador para carro elétrico, bicicleta elétrica compartilhada além de lavanderia coletiva e Infraestrutura para Wi-Fi.



Para Renata Miranda, a parceria com a Vitacon amplia o seu kit de produtos já oferecidos ao mercado pela empresa. Identificamos no nosso portfólio de clientes com essa característica. Pessoas que vão a São Paulo regularmente e que podem apostar em investir R$400 num empreendimento que possa servir de suporte a sua permanência e rentabilizar o investimento. Ele já está atuando em São Paulo. O que a Vitacon, através da parceria lhe oferece, conclui a executiva.