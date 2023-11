Enquanto montadoras atacam incentivos fiscais em Pernambuco, consumidor prefere veículo hibrido ao elétrico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No relatório da Anfavea relativo às vendas de carros no Brasil durante o mês de outubro, um número relativo às vendas de carros elétricos e híbridos chama a atenção. No mês passado foram comercializados 9.600 automóveis com essas duas novas tecnologias onde os elétricos puros chegaram a 2.400 e os híbridos e 7.200.



Comparado aos veículos a combustão (208 mil 400) o número ainda não ameaça as antigas tecnologias. Mas ele vem crescendo mês a mês em 2023 de janeiro a outubro já soma 67,1 mil unidades, apenas 3,82% comparado aos 1.758,5 mil movidos a gasolina e etanol.



O número se torna expressivo quando se observa o crescimento ao longo dos anos. Em 2020 19,7 mil; em 2021, 35 mil; em 2022, 49,2 mil e este ano até outubro 67,1 mil unidades. Após quatro anos, o Brasil já tem rodando 171 mil veículos elétricos e híbridos ou quase um mês de produção das demais tecnologias.



O mercado interno cresceu 10,2% em outubro, as exportações caíram 14% mas nos 10 primeiros meses do ano, 271,3 mil modelos estrangeiros entraram no país, 57,6 mil a mais que no mesmo período de 2022, um incremento de 27% onde estão os híbridos e os elétricos.



BYD x Stellantis

Enquanto o grupo Stellantis (dono das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM), que tem fábrica em Pernambuco trabalha para garantir seus incentivos, há exatamente um mês, a chinesa BYD assumiu o complexo industrial que pertenceu à Ford entre 2001 e 2021 em Camaçari (BA). A unidade fabril estava parada desde que a montadora norte-americana anunciou sua saída do Brasil como fabricante. Ela anunciou um investimento inicial de R$3 bilhões.



Sem estar preocupada com GM, Toyota e Volkswagen, a BYD anunciou seu primeiro projeto já anunciado pela BYD para este centro é a criação de um sistema híbrido flex com foco no etanol. É exatamente o foco da Stellantis. Ou seja, a BYD quer também o mercado que a Stellantis defende no seu discurso de incentivo fiscal.



A empresa também se tornou a primeira montadora do mundo a ter certificação ESG - sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português) -, voltada aos concessionários da marca no Brasil. A certificação é válida por três anos e realizada pela empresa ICV Brasil.

A luta continua

A guerra pela manutenção dos incentivos fiscais à Reforma Tributária, que prorrogou o prazo de incentivos fiscais para montadoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2032, ainda não acabou. O jogo continua na prorrogação da Câmara e agora de forma aberta. Três grandes montadoras do país — General Motors, Toyota e Volkswagen — estão pedindo publicamente a exclusão dos parágrafos 3, 4 e 5 do artigo 19 do texto aprovado no Senado. Lembrando que na casa de Arthur Lira, muita gente não está nem aí para o que o presidente Lula pensa ou faz. Todo cuidado é pouco.



Cartão e PIX

As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 9,2% no terceiro trimestre de 2023, somando R 939 bilhões no período, de acordo com dados da Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. Desde o início do ano até setembro, os brasileiros realizaram R 2,7 trilhões em pagamentos, o que representa um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2022.



Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 10,9%, registrando R 608 bilhões em pagamentos no terceiro trimestre. Mas é quase nada comparado aos números do PIX que no dia 31 de setembro que chegou a 116,8 bilhões de transações movimentando R$20,3 bilhões num único dia.

Elettromec



A rede de lojas Elettromec abre sua primeira operação no Recife no próximo dia 28, em Boa Viagem. A empresa atua no mercado de alto padrão de eletrodomésticos como adegas, fornos, fogões e geladeiras. A artista plástica recifense Mari Paiva foi convidada para expor coleção especial de 10 telas inspiradas nas cores do litoral pernambucano que estarão disponíveis ao público.



Luz do Sol



A medição feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para o Atlas Brasileiro de Energia Solar, indica variação diária entre 4.444 Wh/m² e 5.483 Wh/m2 no Brasil. Entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, períodos que coincidem com a primavera e o verão, o aumento registrado na geração de energia solar foi de 20%. Dos 33,7 GW operacionais em 2023, que correspondem a 15,4% da composição da matriz elétrica nacional, pelo menos 21 GW são gerados por pequenos e médios sistemas solares em residências, comércios, academias, escolas, propriedades rurais e prédios públicos.



Festival Flores



Liderada pelo empresário Daniel Trindade, a 23° edição do Festival Flores de Holambra, prevê um aumento de aproximadamente 15% de público em relação à edição anterior, realizada em maio último. A feira no Pátio do Carmo vai até o dia 20 oferecendo mais de 150 espécies de plantas e flores ornamentais



Miniempresas



Amanhã (10) na Concha Acústica da UFPE, 600 estudantes de escolas públicas de várias cidades do estado participam da 20ª Formatura de Miniempresas, realizada pela ONG Junior Achievement Pernambuco.



Algar no Recife

O presidente do conselho de administração da Algar, Luiz Alexandre Garcia, ao lado da diretora regional da Telecom, Maria Lygia, e do executivo pernambucano Vagner Santana, responsável pelos escritórios do Brain, centro de inovação da companhia, estão no Recife nesta quinta-feira. Participam junto aos associados da região da rodada "Conversas de Cultura" onde traçam os objetivos para 2024 da empresa.