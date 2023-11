SANTO TIRSO – Cidade do Norte de Portugal apostou na industrialização e agora atrai operários especializados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SANTO TIRSO – Enquanto a maioria das cidades da região Norte de Portugal, cuja economia é liderada pela cidade do Porto, concentra sua atividade no turismo histórico (caso de Braga e Guimarães) ou no enoturismo ancorado na produção em larga escala de vinhos com denominação de origem, como a sofisticada região do Douro, uma cidade entre elas e o Porto decidiu ancorar seu futuro na oferta de serviços de logística e de áreas para a instalação de novas plantas industriais de empresas de classe mundial que procuram Portugal como base para seus negócios na Comunidade Europeia e no mercado internacional.



Santo Tirso, que fica a 22 quilômetros do Porto e 320 quilômetros de Lisboa, apostou na oferta de crédito da Comunidade Europeia para se tornar um novo centro logístico e industrial atraindo para seus novos distritos industriais.

São empresas como a Airbus, que fabrica ali as poltronas de seus aviões; a WEG multinacional brasileira que instalou duas novas plantas para produção de motores elétricos e um centro logístico para atender a EU e os gigantes no setor de supermercados europeus como às alemã Lidl e Audi, ambos com gigantescas CDs no município.



A planta de Airbus de Santo Tirso é responsável pela fabricação dos assentos das aeronaves da companhia europeia. - FERNANDO CASTILHO

A cidade tem tradição industrial na produção de têxteis e no passado operou plantas de tecidos de algodão. Entretanto, ao contrário de Braga e Guimarães não tem atrativos turísticos e nem a tradição de vinhos consolida na região do Douro, embora também produza a bebida.



Mas ela está nas margens de uma das mais movimentadas autoestradas nacionais de Portugal (A-1) e suas ramais sendo, naturalmente, passagem para toda a Europa a partir do Porto.

Sua Câmara Municipal decidiu então pela construção de vários complexos industriais com moderna infraestrutura que vão desde energia gás natural, água e serviços de conectividade a programas de investimentos em novos projetos que precisam de grandes áreas.



Santo Tirso já é considerado um novo pólo de atração de empresas e de operários especializados porque tem outro diferencial: os preços dos aluguéis chegam a ser 50% mais baratos que os de Lisboa e do Porto, o que permite a locação de imóveis maiores para famílias com crianças e idosos, por exemplo.



O fato de ser um município com uma sede pequena ajuda. Em trânsito pouco intenso, sem agitação noturna e um clima médio de 18 graus fez com que milhares de trabalhadores que trabalham na região do Porto e até do Douro prefiram morar ali pela qualidade de vida e, especialmente, proximidade do trabalho no caso de quem está na área industrial e de logística de Santo Tirso.



Associado a isso, existe a oferta padrão de escola pública de ensino básico e médio, serviços médicos além da segurança que é referência de Portugal. Além disso existe a facilidade de serviços, comércio e supermercados além de alimentos frescos produzidos na própria região e disponíveis nas diversas lojas do centro de Santo Tirso completam o kit de atrativos de Santo Tirso fora com circuito das cidades turísticas, normalmente cheias de brasileiros.



Nova unidade da brasileira WEG no segmento de motores elétricos e geração de energia localizada no distrito industrial de Santo Tirso. - FERNANDO CASTILHO

De fato, no centro da cidade não existe movimento de turistas e de segunda a sexta o movimento é bem reduzido embora também abriga dezenas de escritórios de empresas internacionais, a maioria operando em regime de home-office.



Isso contrasta com a movimentação nas indústrias e CDs onde o movimento de caminhões é intenso. E mostra uma evolução da renda média da população que a cada dia vê a chegada de novos moradores de outros países, especialmente brasileiros, com mais especialização e que conseguem identificar melhores oportunidades que as existentes em Lisboa e Porto.



Santo Tirso não tem tradição vinícola para competir com o Douro, por exemplo, e preferiu apostar na modernização industrial que ocorre no Norte de Portugal, liderado pela cidade do Porto e pelo porto de Sines, distante 400 quilômetros.



O Porto de Sines é o maior complexo portuário português e foi fundado em 1978. Ele fica no litoral da região do Alentejo, a cerca de 160 quilômetros da capital Lisboa e sua Zona Industrial e Logística de retaguarda tem mais de 2.000 hectares. Em 2022 ele celebrou uma parceria com o Porto de Suape para desenvolver operações conjuntas especialmente na área de exportação de hidrogênio verde produzido no Brasil.



Além da moderna rede de trens que permite, inclusive, a trabalhadores residentes em cidades vizinhas a Santo Tirso morem fora do município e sejam capturados no terminal de passageiros construído no centro da cidade.



Nos últimos anos, os seus distritos estão cada vez mais demandados levando a uma grande movimentação na área da construção industrial dentro do padrão da comunidade europeia. Isso acabou sendo um diferencial pois o padrão EU tem normas bem rígidas de sustentabilidade o que amplia a competitividade da cidade com seus novos distritos que - apesar dos atrativos locacionais e de sustentabilidade ainda tem o clima de pequena província do interior.