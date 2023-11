Garanta seu Fiat ou Jeep com um dos melhores preços da história da Italiana!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Italiana sempre coloca o cliente em primeiro lugar. É justamente por isso que seu portfólio conta com as duas melhores marcas do mercado: Fiat e Jeep.

Assim, o cliente escolhe o carro que mais combina com seu estilo de vida, tendo sempre a garantia da máxima qualidade.

Também por este motivo, o Grupo Italiana resolveu celebrar seus 25 anos de história presenteando seus clientes.

É isso mesmo! Até sábado, 11/11, você aproveita as duas grandes ofertas do Grupo Italiana: a Chance Única Fiat e o Go Jeep!

Confira as condições da Chance Única Fiat e do Go Jeep

Chance Única Fiat

VENDAS PESSOA FÍSICA:



PULSE DRIVE 1.3 MANUAL 2024

DE: R$ 102.990,00

POR: R$ 94.990,00



ARGO DRIVE 1.0 FLEX MANUAL 2024

A PARTIR DE R$ 79.990,00



FASTBACK LIMITED EDITION TURBO 270 FLEX 2024

A PARTIR DE R$ 154.990

+ TAXA DE EMPLACAMENTO

+ R$ 10 MIL NO USADO

+ TAXA ZERO



MOBI LIKE 1.0 FLEX 2024

DE: R$ 69.990,00

POR: R$ 63.990,00

VENDAS DIRETAS (CNPJ/MEI, PRODUTOR RURAL, TAXISTA, PCD):



CRONOS DRIVE 1.3 AUTOMÁTICO 2024 – VALOR PCD C/ ISENÇÕES IPI/ICMS

DE: R$97.990,00

POR: R$78,770

FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 2024 – MEI, CNPJ, PRODUTOR RURAL

DE: R$ 114.890,00

POR: R$ 101.100,00

TORO ENDURANCE TURBO FLEX 2024 - MEI, CNPJ, PRODUTOR RURAL

DE: R$ 149.990,00

POR: R$ 125.990,00

SCUDO CARGO 1.5 TURBO DIESEL 2024 – MEI, CNPJ, PRODUTOR RURAL

DE: R$ 207.990,00

POR: R$ 176.790,00

NOVO DUCATO CARGO 2.2 DIESEL 2024 – MEI, CNPJ, PRODUTOR RURAL

DE: R$ 247.990,00

POR: R$ 218.230,00

NOVO DUCATO MINIBUS CONFORT 2.2 DIESEL 2024 – MEI, CNPJ E PRODUTOR RURAL

DE: R$ 314.990,00

POR: R$ 267.740,00



E MAIS: TODOS OS CARROS COM ENTRADA FACILITADA NO CARTÃO DE CRÉDITO E PRIMEIRA PARCELA SÓ EM MARÇO. Consulte condições!



Aproveite as grandes ofertas Fiat do Grupo Italiana - @luizfabianofoto/Italiana/Divulgação



Go Jeep

Toda linha Jeep 2023 com a primeira parcela em março e até 100% da tabela Fipe no seu Jeep seminovo. E não para por aí! As últimas unidades saem com preço de nota fiscal de fábrica, emplacamento e IPVA grátis 23/23.



Toda linha Jeep 2023 com nota fiscal de fábrica e até 100% da tabela Fipe no seu Jeep seminovo. - @luizfabianofoto/Italiana/Divulgação

Como aproveitar?

Se você está interessado em garantir um Fiat, passe na Fiat Italiana Imbiribeira, Caxangá ou Caruaru e fale com um dos nossos consultores em loja.

Também é possível realizar o seu atendimento on-line pelo nosso WhatsApp comercial (81) 98258-1100.

Endereços:



Imbiribeira - Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2156

Caxangá - Av. Caxangá, 4617

Caruaru - Av. Agamenon Magalhães, 1395

Se você quer um Jeep para chamar de seu, passe na Jeep Italiana do Pina e fale com um dos nossos consultores em loja.

Também é possível realizar o seu atendimento on-line pelo nosso WhatsApp comercial (81) 98125-1080.

Endereço:

Pina - Av. Antônio de Góes, 869

Esperamos por você. Mas não demore, essas condições são válidas até sábado, 11 de novembro!

*Confira condições e a disponibilidade em loja.



