Sonhando exportar mega blocos de hidrogênio verde, Brasil ainda não sabe quando o mundo vai pagar por ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira (9), o investidor australiano Andrew Forrest, presidente da Fortescue, que disse estar fazendo um investimento de US5 bilhões num projeto voltado para hidrgênio verde no Porto do Pecém, no Ceará.

Como grupo, sediado na Austrália Ocidental, o Fortescue tem apenas 10 anos com essa marca. Mas o magnata australiano do minério de ferro, Andrew Forrest quer transformar sua empresa, Fortescue Metals Group, no maior grupo de energia verde do mundo. E Andrew Forrest construiu sua empresa do zero.



E assim como consolidou negócios de minério para a China ele definiu que sua empresa será a líder no mercado de energias renováveis especialmente a partir do hidrogênio verde. Com esse discurso, ele foi bem recebido no Ceará onde estão hoje o maior número de projetos anunciados para a produção de H2 junto com outras gigantes como a francesa Air; a inglesa Lindy Company (White Martins), a luxemburguesa ArcelorMittal e a brasileira Casa do Ventos.

Dessas, a francesa Air e a White Martins são as duas que têm interesse em produzir em Pernambuco, embora no caso da Qair ainda precise resolver um imbróglio da aquisição do terreno em Suape que vem sendo reivindicado pelo Promar judicialmente. A White Martins, na verdade, já faz H2 em Pernambuco na sua planta de Jaboatão dos Guararapes e esta não recebeu a Green Hydrogen Certification, concedida pela alemã TÜV Rheinland.



O problema do Brasil, no debate sobre o hidrogênio verde, é que todo o discurso seja ele no Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, entre outros, é o de produzir para exportar para a Europa especialmente França e Alemanha. E mesmo Portugal que já usa regularmente o hidrogênio Cinza quer transformar o Porto de Sines num hub de distribuição de H2 para a Europa.



E assim como foi o discurso de Forrest, afirmando que quer “ser um pioneiro da indústria verde no Brasil”, numa reunião no Palácio do Planalto com o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, ninguém fala pensando pequeno.

A Fortescue mira um projeto com potencial para produzir 837 toneladas de hidrogênio verde por dia, usando 2.100 MW de energia renovável. E só o estado do Ceará já assinou a assinatura dos 33 memorandos de entendimento para desenvolver a cadeia de hidrogênio verde no Estado.



Quem é do ramos sabe que pouco mais de um terço disso deve gerar projetos e certamente além do Fortescue o da Qair são os com chances de se materializarem. Mas uma questão ainda é uma incógnita nessa tempestade de notícias positivas: Quem vai comprar? Em que quantidades e quando está disposto a pagar.

Ou seja, enquanto o Brasil fala em ser um dos maiores produtores e exportadores de cilindros de hidrogênio verde, a verdade global é que ninguém sabe o tamanho desse mercado de classe mundial.



Produzir hidrogênio verde é um desses assuntos que agrega valor a qualquer empresa. É como falar de suas ações de ESG, de decisão de negociar contratos de carbono e de ser produtor de energia solar e eólica. Ninguém é contra. Mas na verdade a questão continua: qual o preço que o mundo deseja pagar pela commodity H2?

Beach Park maior

Vai se chamar Parque Arvorar, o novo projeto do Beach Park Entretenimento, localizado em Aquiraz/CE, no bairro Vila Terra Brasilis - a apenas 25 minutos do complexo Beach Park e de Fortaleza. A previsão é de que a abertura ao público deva acontecer no primeiro semestre de 2024. O parque contará com mais de 20 atrações. Logo na entrada, o público vai se deparar com um mundo colorido e cheio de sons.



Prédio da Alepe



O primeiro ano da gestão do deputado Álvaro Porto termina sem que tenha encaminhado uma de sua promessa de campanha e no dia da posse: A restauração do edifício sede da Assembléia Legislativa de Pernambuco. Como esse tipo de serviço de restauro não tem nas tabelas oficiais e alguns serviços artesanais são bem específicos acaba dificultando a contratação de mestres artesãos que tem estrutura para atender uma solicitação de um serviço tão complexo. Mas Porto diz que a promessa está mantida.



Eu devo sim

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de outubro revela que o percentual de famílias brasileiras que afirmam ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) diminuiu. Mas ainda são cerca de 80% (76,9%) das famílias do País. As informações são apuradas mensalmente pela CNC.

Conta de água



A pesquisa revela que 53% dos brasileiros endividados dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela do seu orçamento mensal. E 83% dos entrevistados dizem que já atrasaram o pagamento de outro tipo de conta porque tiveram de priorizar o pagamento de uma conta de água, luz ou gás. E que 74% dos devedores de contas básicas afirmam ter uma pendência atrasada há pelo menos um ano.



Cesta básica



A Reforma Tributária aprovada no Senado simplifica os principais impostos e as contribuições sobre o consumo. O texto prevê uma série de produtos ou serviços com tributo zerado ou reduzido presentes na composição da cesta básica dos estados. No Ceará ela tem abóbora, jaca, tijolo, caderno, caneta, lápis, borracha, antena parabólica, bicicleta e capacete para moto.



Isenção de fubá



Já em Pernambuco tem goma de mandioca (tapioca), charque e fubá de milho. Na Banha tem carne suína, fava comestível e goma de tapioca. Sergipe tem isenção de queijo coalho, requeijão e charque. E são Paulo não tem alimentos, mas anticoncepcionais, analgésicos, anti-inflamatório mais medicamentos.



Sheraton Reserva do Paiva será adptado ao padrão cinco estrelas da rede espanhola Meliá - Divulgação

Meliá Paiva



O Grupo Meliá espera fechar as negociações para a gestão do hotel de luxo no Reserva Paiva ainda este ano. A negociação demorou por exigências de garantias que os bancos credores do hotel estão exigindo. O hotel está muito bem cuidado, de modo que a rede precisaria de apenas 90 dias para reabrir. Vai trocar só a placa e o enxoval de quartos.



Tech Women,



O Recife sedia, no dia 25 de novembro, das 9h às 17h, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife, a primeira edição do Tech Woman, evento exclusivo para todas as pessoas que se reconheçam mulheres. A iniciativa é da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba (Assespro PE/PB). O Tech Woman trabalha com mulheres em vulnerabilidade social também possam participar e construir conhecimento.