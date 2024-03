Ondas de calor disparam consumo de energia e conta média subirá em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O consumo de energia elétrica bateu recorde nesta sexta-feira (15) com a onda de calor que atinge várias regiões do país. Às 14h37, a demanda de carga do SIN (Sistema Interligado Nacional) chegou a 102.478 MW, a maior da série histórica, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico



Não foi um fato isolado. O boletim do Programa Mensal de Operação do ONS estimou um aumento de demanda de carga no Sistema Interligado Nacional em função da previsão de temperaturas elevadas para os próximos dias



Temperatura alta

O ONS esclareceu que os percentuais de avanço da temperatura são superiores àqueles indicados na revisão anterior, de modo que o consumo deve registrar expansão de 5,7% chegando a 83.965 MWmed.



Os percentuais esperados de Energia Armazenada (EAR) que aquela água disponível nos reservatórios para o último dia do mês seguem estáveis, com todos os subsistemas devendo chegar em patamares superiores a 60% embora sejam reflexo do trabalho do ONS em administrar os recursos já que as projeções para Energia Natural Afluente (ENA) seguem inferiores à média histórica para o atual período tipicamente úmido.



Àgua para energia

Dito de outra forma. Apesar de uma bom volume de água guardada para gerar energia nas hidrelétricas não está chegando água mesmo estando no período de chuvas.



O relatório do ONS que é responsável pela coordenação e pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional vem a cada semana mostrando uma evolução no aumento do consumo em função do aumento das temperaturas no Brasil.



Carga subindo

A carga de energia do SIN verificada no acumulado dos últimos 12 meses, a carga do SIN apresentou uma variação positiva de 5,7% em relação ao mesmo período anterior. A ANEEL estima que terá um aumento na conta de luz de 5,6% em 2024.



A questão do aumento das temperaturas como fator de maior uso de energia está no radar da Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a Aneel, o cenário de secas, ondas de calor e de menor geração eólica em 2023 vai custar, ao todo, R$700 milhões a mais que o esperado na conta de energia para quem compra das distribuidoras.



Intertotal



A empresa Intertotal, liderada pela empresária Jackeline promove dia 11 de abril, às 17h, no Moinho Recife seminário de oportunidades de negócios para os empresários pernambucanos por ocasião dos 30 anos da sua empresa.



Jovens designers



Dez designers do Estado, foram selecionados para expor suas criações em desfile, que que encera o concurso Brasil Fashion Designers (BFD), amanhã (18), às 19h, no Baco’s Recepções, em Caruaru. O projeto foi idealizado pelo Febratex Group com intenção de destacar a criatividade e a inovação dos jovens designers pernambucanos, misturando estilos, influências e técnicas. O BFD integra o grupo de eventos paralelos à Agreste TEX no Polo Caruaru, de terça-feira(19) a sexta-feira (22) .



Plano para pet



A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) será a relatora do Projeto de Lei 5636/23 do deputado Felipe Beccari (SP), que tem como objetivo permitir que as empresas incluam planos de saúde para animais domésticos entre os benefícios oferecidos ao trabalhador. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, em 2022 o Brasil possuía 67,8 milhões de cães, 33,6 milhões de gatos.



OAB-PE e Cannabis



A OAB-PE é a promotora do I Congresso de Cannabis Medicinal e Cânhamo que será realizado no dia 5 de abril. O evento, pioneiro no Nordeste, focou em temas fundamentais voltados para os profissionais do Direito, da área de saúde da população em geral e da defesa da regulação da cannabis medicinal no Brasil, o cânhamo, e a intersecção entre Direito e Saúde.



Santa Joana

O Rranking World's Best Hospitals 2024, da revista norte americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa e análise de dados Statista reconheceu ela quarta vez, o Hospital Santa Joana Recife entre os melhores hospitais do Brasil. A análise trabalhou com 2.400 hospitais, classificados em 30 países

Novos no Plaza

O Plaza Shopping segue anunciando a chegada de várias marcas ao mix de operações. Ortobom, Fini, Hope Lingerie e Milon, assim como Bagaggio, Belle Bijou, Broomer, Havanna, Lindt, Live! e Samsonite que já operam produtos e serviços ao público.