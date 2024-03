Com investimentos de R$ 100 milhões, Ferreira Costa inaugura segunda loja em Salvador nona unidade da rede

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Novo Home Center do grupo, no bairro dos Barris, oferece mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração

A Ferreira Costa, empresa proprietária da maior rede de home centers no Nordeste, inaugura no ano em que completa seus 140 anos de história, a segunda loja do grupo em Salvador (BA), localizada no bairro dos Barris, com investimento de R$ 100 milhões.

Com essa loja, a Ferreira Costa chega a sua nona unidade de varejo atuando nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba Sergipe e Bahia.

Com 13.000 m² de área de vendas e 56.000 m² de área construída, possui também um amplo mall com 30 pontos comerciais e 768 vagas gratuitas de estacionamento, sendo 8 com pontos de recarga de carros elétricos. Ao todo, o empreendimento vai gerar 1.000 empregos diretos, entre profissionais da Ferreira Costa, parceiros e lojistas.

Moderna e sustentável, a nova unidade baiana possui sistema de ar-condicionado com tecnologia de ponta, fachada com isolamento térmico e iluminação de LED de última geração. Além disso, uma usina fotovoltaica será instalada nos próximos 30 dias para geração da própria energia, trazendo autossuficiência energética, como em outras lojas do grupo.

Ferreira Costa em Salvador - FERNANDO CASTILHO / JC

As iniciativas para sustentabilidade renderam reconhecimento ambiental internacional à Ferreira Costa dos Barris, através da certificação Edge (Excellence in Design For Greater Efficiencies), criada pelo órgão do Banco Mundial, IFC (International Finance Corporation). Além do Edge, o empreendimento possui o selo ouro do programa IPTU Verde da Prefeitura de Salvador.

Além dos seus mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração, distribuídos em 38 categorias de produtos, a Ferreira Costa possui diversos serviços para garantir o conforto e a comodidade dos clientes, como Centro Automotivo, Lista de Casamento, Bordado de Toalhas, Espaço Design, Clique e Retire, Entrega Expressa para compras pelo site www.ferreiracosta.com ou aplicativo.

O mall conta com praça de alimentação, café e lojas que facilitam a vida dos clientes. Operações como Sal e Brasa, Tempero da Fazenda e Lupo já está funcionando após a inauguração da loja.

A unidade dos Barris é a nona do grupo Ferreira Costa, que este ano completa 140 anos de história, sendo uma empresa 100% brasileira, nascida no interior de Pernambuco, com operação em 5 estados do Nordeste – além da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.

“Chegamos à Bahia em 2008, com a abertura da loja da Avenida Paralela, e fomos muito bem acolhidos. Vamos para 16 anos no mercado baiano e continuaremos investindo no Estado, onde, recentemente, adquirimos um terreno em Lauro de Freitas”, declara Guilherme Costa, diretor-superintendente do grupo.

O gerente geral da loja dos Barris, Pedro Souto, que comandou a unidade da Paralela, revela que a “casa” está pronta para receber os clientes. “Estamos com muitas novidades e preparamos ofertas especiais para este período de inauguração. Desejamos que todos sejam bem-vindos à Ferreira Costa Barris e fiquem à vontade para aproveitar tudo o que a loja oferece em um só lugar, com muita comodidade”.

Desde a construção até a abertura da loja, foram geradas mais de 1.500 vagas de empregos diretos e indiretos.