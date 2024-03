Receita clássica portuguesa, bolinho de bacalhau chega ao mercado feito em Pernambuco para ser frito na Air Fryer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bolinho de bacalhau uma das mais icônicas receitas da culinária portuguesa está chegando ao mercado com a comodidade de poder ser finalizado numa fritadeira air fryer e servido em poucos minutos.



A empresa pernambucana e líder do setor de processamento de frutos do mar do Nordeste, Noronha Pescados está lançando o bolinho de bacalhau pré-frito em embalagens de 300 gramas adicionando mais itens à sua linha de empanados de pescados.



Para isso a empresa fez uma pesquisa no Brasil em Portugal da receita clássica do bolinho de bacalhau de modo a chegar o mais próximo possível da memória gustativa do produto do brasileiros definindo como o percentual de 33% de bacalhau desfiado fugindo da linha adotada em fabricantes portugueses de uso da pasta de bacalhau que tem custo menor.

Pesquisa em Portugal

O produto foi finalizado no final do ano passado pela engenharia de alimentos, Tanara Carvalho, que realizou uma série de pesquisas da receita na cozinha experimental da planta nº 2 da Noronha Pescados dedicada a produtos empanados localizada na Avenida Mascarenhas de Morais onde já foram desenvolvidos ao menos 12 tipos de empanados entre eles uma linha nuggets de polaca em formato de bichinhos destinado ao público infantil e um hamburger de salmão.



A Noronha já possui uma linha de produtos prontos para uso na cozinha à base de frutos do mar que inclui camarão, paella, salmão, além de filés de merluza e polaca. Mas ano passado a empresa inaugurou uma planta específica para empanados apostando na comodidade de entregar ao consumidor uma linha de itens pré-fritos e que podem ser consumidos apenas após o aquecimento em forno convencional, micro-ondas e agora em fritadeiras air fryer.



No caso do bolinho de bacalhau ele é preparado e pré-frito industrialmente e a seguir congelado rapidamente de modo a preservar o sabor. A vantagem em relação ao bolinho de bacalhau existente no mercado é que ele pode ser finalizado em fritadeira air fryer necessitando apenas que a panela seja pré-aquecida antes da colocação do produto.



Guilherme Blanke , CEO e sócio da Noronha Pescados revela que o consumo per capita ainda é em torno de 9 kg/hab/ano. - Fernando Castilho

Segundo Guilherme Blanke, presidente da Noronha Pescados, há uma tendência de consumo de produtos feitos a partir de pescados pelo consumidor quando ele é oferecido pré-frito de modo que rapidamente possa ser finalizado na mesa. Mas O consumo per capita no Brasil ainda é em torno de apenas 9 kg/hab/ano.



Esse é também um segmento com tendência de crescimento do mercado de food service e restaurantes que exige um produto padronizado de modo a que os chefs de cozinha possam criar pratos com sabor padrão.



A Noronha já é fornecedora de pescados processados e prontos para uso na cozinha food service e decidiu apostar na linha de pré-fritos onde já desenvolveu 12 itens (camarão, aros de Lula, nugests de polaca) já disponíveis no mercado.



"A dona de casa exige que o peixe ou crustáceos chegue na sua cozinha saudável, limpo de modo a que ela possa trabalhar sua receita a partir de um produto padronizado. É o mesmo formato adotado pelo setor de food service que quer ganhar tempo na preparação de alimentos", diz Guilherme Blanke.

Filé de polaca do Alaka congelado usado para a preparação da linha de pescados da Noronha. - Fernando Castilho

Nova linha infantil



A empresa agora está lançando também uma linha de produtos destinada ao público infantil de modo a criar nas crianças o hábito de comer pescado apresentando o peixe como um alimento saudável.



A linha Maritos é um nuggets da base de polaca que é o mesmo peixe usado na base dos hambúrgueres de peixe comercializados pela grandes redes globais de fast food apenas com a pegada de ser mostrado em formatos lúdicos.



O nugets Maritos vem pré-frito e em embalagens de 300 gramas que podem ser aquecidas em fornos de micro-ondas e em panelas air fryer em poucos minutos.



Segundo Tanara Carvalho, a proposta da linha infantil é o de através de uma apresentação mais lúdica leve a criança a comer mais peixe processado industrialmente, mas de forma saudável.



Brasileiro come pouco peixe



Segundo o empresário Guilherme Blanke, mesmo sendo um país que tem 9.200 mil quilômetros de costa oceânica (consideradas as saliências e reentrâncias do litoral) o Brasil tem um dos menores consumo de pescado do planeta.

A oferta de produtos prontos para o cozimento em embalagens congeladas virou tendência depois da pandemia, quando o brasileiro entendeu virar chef de cozinha doméstica, mas ainda é um mercado a ser conquistado.



Mas ele lembra que tradicionalmente peixe é um produtor que é associado ao período da Páscoa quando notícias sobre os preços de salmão, bacalhau e camarão entram no noticiário.



Entretanto, curiosamente graças a pandemia da Covid-19 esses itens deixaram de ser associados a produtos de luxo e entraram no cardápio do consumidor pela oferta de embalagens porcionadas que a dona de casa tira da geladeira e faz em poucos minutos.

Mas há um grande mercado a ser ocupado desde que o setor use as mesmas apresentações que hoje temos como o frango, carne bovina e porco de modo a facilitar a vida da dona de casa.

Bolinho de bacalhau pré-frito produzido pela Noronha Pescados. - Fernando Castilho

Noronha é referência no Nordeste



Liderada pelo empresário Guilherme Blanke, a Noronha Pescados está no mercado há 50 anos distribuindo pescados de qualidade para todo o país. Seus produtos atendem ao mercado de peixes frescos e congelados, tanto de água doce como salgada, além de moluscos e crustáceos em geral.



Ela atende mais de 3.000 empresas de grandes, médias e pequenas redes de supermercados, hotéis, hospitais, indústrias, cozinha industrial, restaurantes e bares que recebem os pescados no dia e hora encomendados.

Ela se consolidou como fornecedora de pescados para o setor de food service. E atende ao processamento de pescados para as grandes marcas de alimentos prontos para marcas nacionais.



Ela foi a primeira empresa brasileira a importar salmão selvagem do Alaska e hoje processa em média 300 contêineres de pescados importados dos principais países produtores. Em 2023 seu faturamento chegou a R$200 milhões, programando crescer 50% com a nova planta de empanados.