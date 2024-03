Agreste pernambucano mostra Caruaru com grande potencial de negócios com feira de 300 expositores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Realização do Febratex Group, com a participação de quase 300 marcas que vão ocupar oito mil m² do pavilhão do Polo Caruaru, até a noite da próxima sexta-feira (22) a sétima edição da Agrfeste TEX, principal evento bianual da indústria têxtil e da moda no Nordeste consolidou o custo de produção de roupas como grande demandante de tecnologia e serviços.



A feira que teve início, nesta terça-feira (19), em Caruaru, no Agreste pernambucano, tem expectativa é que ultrapasse os R$300 milhões em geração de negócios, enaltecendo uma região que é o principal pólo têxtil do estado e um dos maiores do Brasil.



“Além dos negócios gerados, há também os investimentos e toda a economia que as redes de hotelaria, restaurantes e demais players do turismo geram. Essa feira veio pra somar na região. São inovações, muitas marcas e quem vier visitar a feira, com certeza, vai levar daqui alguma coisa boa para sua fábrica, para sua empresa”, ressalta Hélvio Pompeo Júnior, diretor de Comunicação do Febratex Group.



Feira msotra Caruaru como principal polo têxtil do estado e um dos maiores do Brasil. - Divulgação

Uma delas veio de Santa Catarina e marca a sua estreia no evento. A Rovitex tem 38 anos de existência e possui, dentro do parque fabril, produção do fio, malharia, fiação, tinturaria, corte, costura e até a peça pronta. Embora já atende diversos clientes em Pernambuco, a malharia busca expandir sua produção.



“A gente vem buscar em Pernambuco essa parceria com diversas confecções, distribuidores para poder colocar nosso produto e atender as melhores marcas do País com entregas boas e rápidas, mostrando a qualidade dos nossos produtos”, afirma Anderson Marcheski, gerente comercial da Rovitex. Ele fala da felicidade de participar pela primeira vez da Agreste TEX, evento consagrado como a principal arena de negócios do Polo de Confecções.



“É uma feira que a gente tem uma expectativa muito grande. Estou bem feliz em ver o primeiro dia já com muitas pessoas, bastante movimentado, os corredores cheios. Tivemos atendimento no nosso estande em menos de duas horas de feira, então está sendo bem produtivo. Esperamos que continue assim até a sexta-feira”, completa.



Também de Santa Catarina e mais uma estreante no evento, a Texto tem como premissa a sustentabilidade. “Essa é uma pauta muito forte dentro da empresa, é algo que nos norteia. Temos relatório de sustentabilidade, que reúne todas as informações sobre as questões ecológicas que a gente está focando, os ganhos e as economias de água, de matéria-prima e a reciclagem que fazemos.



Para Thaíse de Oliveira, coordenadora de Desenvolvimento da Texneo a feira é muito importante para conseguirmos expandir nosso mercado interno aqui na região. Estamos com expectativas bem altas para a Agreste TEX.



A sétima Aagretse TEX conta com parceiros para ser realizada. Um deles é a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic). “A Acic se orgulha de, junto com o Febratex Group, proporcionar para região uma iniciativa do porte da Agreste TEX, que impulsiona o Polo de Confecções do Agreste, o segundo maior do País, com inovação, tecnologia, conhecimento e tendências, que são fundamentais para que os nossos negócios superem os desafios impostos pelo mercado global”, frisa Newton Montenegro, presidente do órgão.



A Rovitex aprotou no potencial d enegocio da Agreste TEX. - Divulgação

Matéria-prima sustentável é um dos carros-chefe da marca. Diversos tecidos são produzidos a partir de materiais recicláveis. “Nós temos uma malha que é feita totalmente de garrafas pet. Além dela, temos a poliamida reciclada, o elastano reciclado e o fio de bioamida, que é produzido a partir da biomassa do milho. É fantástico”, destaca.



Buscando valorizar a indústria têxtil regional, Brena Castelo Branco, diretora-geral de Atração de Investimentos da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), esteve na Agreste TEX e ressaltou a importância do evento para impulsionar o setor têxtil local.



“Estamos participando e reconhecemos a importância do evento, que é considerado a principal feira têxtil e de confecção do Agreste pernambucano. É uma oportunidade valiosa para impulsionar o setor têxtil local, promovendo o intercâmbio de crescimento tecnológico e de negócios. E a presença da Adepe, aqui, em Caruaru, fortalece parcerias estratégicas, estimula o desenvolvimento sustentável do setor e cria oportunidades, gerando impacto positivo para toda a comunidade”, salienta Brena.



Este ano, o Brasil Fashion Designers Pernambuco 2024 trouxe uma seleção de estilistas com coleções inspiradas no Agreste pernambucano. Nesta segunda (18), dez finalistas mostraram suas obras e os três melhores colocados estão com as peças expostas na entrada da feira.



Até a próxima sexta (22), as coleções estarão submetidas à votação do público, que vai escolher seus looks preferidos. Os votos serão computados por totens instalados no pavilhão do Polo Caruaru. A coleção mais votada garantirá ao seu autor uma máquina de costura.



O Febratex Group é uma empresa 100% brasileira, que está no mercado desde 1981, especializada na promoção e organização de feiras de negócios, principalmente nos segmentos de máquinas e insumos para o setor têxtil, de confecção e de impressão digital.



Em seu portfólio, estão eventos como a Febratex, Maquintex, Signs Norte-Nordeste, Agreste Tex, Tecnotêxtil Brasil, DECORAEXPO, Beauty & Esthetic Show, Pack&Graph e Febratex Summit. O Febratex Group é uma empresa associada à União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios - UBRAFE.