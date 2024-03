Iniciativa entre AGU, ministério da Igualdade Racial e Instituto Peregum, programa Esperança Garcia estimula pessoas negras na advocacia pública

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Interessados em participar do Programa Esperança Garcia já podem se inscrever no projeto de forma gratuita



Um projeto do Instituto de Referência Negra Peregum em conjunto com a Advocacia-Geral da União, Ministério da Igualdade Racial oferece 130 vagas para pessoas negras em curso preparatório para carreiras da advocacia pública. O edital completo, com os requisitos e documentação necessária para a inscrição, pode ser acessado por meio do link https://programas.peregum.org.br/esperanca-garcia



O Instituto foi criado por militantes da luta por educação e que compõe o movimento negro brasileiro e o programa foi pensado a partir do diagnóstico de que o perfil étnico-racial de servidores da advocacia pública não é compatível com a demografia do país.

Embora na população brasileira negros representem 56% das pessoas (conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE), no âmbito da AGU 44% dos membros são homens brancos, enquanto mulheres negras respondem por apenas 6% do quadro.

Os interessados em participar do Programa Esperança Garcia já podem se inscrever no projeto. Ela é gratuita, voltada para pessoas graduadas ou graduandas em Direito de todo o Brasil e pode ser feita até o dia 03/04. Das 130 vagas disponibilizadas, 30 incluirão um programa de bolsas no valor de R$3 mil mensais por um período de três anos.

Na esfera das procuradorias estaduais, estudo recente (2023) sobre equidade e diversidade feita pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo verificou que 81% dos procuradores entrevistados se auto-declararam brancos.

O Instituto de Referência Negra Peregum pretende capacitar pessoas negras para concursos, oferecendo suporte e insumos necessários para atuação na Advocacia Pública Nacional a pessoas compromissadas com a agenda do movimento negro e o combate ao racismo no Brasil.

A seleção dos candidatos levará em conta critérios de vulnerabilidade socioeconômica, diversidade de gênero, orientação sexual, população quilombola, pessoas com deficiência e diversidade etária e regional.



“Temos um enorme histórico de atuação por meio da educação popular para levar pessoas negras e periféricas a universidades, também com o sucesso do sistema de cotas universitário. Agora, é a vez de contribuir para aqueles que alcançaram a graduação, e têm plena consciência da importância em ocupar espaços institucionais”, afirma Vanessa Nascimento, diretora-executiva do Instituto de Referência Negra Peregum.



Com o término dos três anos de programa espera-se um real enfrentamento ao racismo institucional, por conseqüência estrutural, e as desigualdades no acesso aos espaços de poder e de decisão.

Além disso, é fundamental a viabilização de ações afirmativas para apoio ao processo de preparação de pessoas negras para os concursos da Advocacia Pública Nacional, bem como promover a igualdade racial nos quadros da advocacia pública por ações afirmativas.

A coordenadora do Programa Esperança Garcia, Jéssica Ferreira afirma que o instituto tem plena capacidade técnica para ocupar não apenas os poderes Executivo e Legislativo, mas também no Judiciário e em diversos quadros técnicos.

Para ela, ainda que seja uma vitória, infelizmente, o sistema de cotas em concursos públicos, por si só, não tem sido suficiente para termos um número adequado de profissionais negros nestes espaços. É para isso que esperamos ajudar.

Segundo a assessora especial da Diversidade e Inclusão da AGU, Claudia Trindade. “A existência desse programa é uma sinalização para o futuro. Certamente trará mais efetividade na implantação dessa política pública essencial que é a de cotas para negros no serviço público.” Com isso destaca Trindade, “ganha não só a Advocacia Pública Federal, mas também toda a Advocacia Pública brasileira”.



A preparação também incluirá palestras sobre saúde mental, diversidade, enfrentamento ao racismo e auto-cuidado, além de conteúdos sobre técnica de estudos, organização, memorização, simulados e outros temas. Todos os participantes receberão mentoria e apoio psicológico para auxílio emocional e também para as provas, concursos e organização de estudos.



“Garantir o acesso de pessoas negras às carreiras da Advocacia Pública é uma das formas que enxergamos de transformar realidades e fazer com que a Justiça e as carreiras de prestígio representem a diversidade do povo brasileiro. Por isso, temos um imenso orgulho da parceria firmada com a AGU e com o Instituto Peregum para a realização destas formações", afirma a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O Instituto de Referência Negra Peregum é uma organização sem fins lucrativos, com natureza de direito privado e tem a missão de fortalecer a população negra e periférica, trazendo para a centralidade do debate e das práticas sociais demandas específicas e urgentes de maneira a transformar as políticas públicas e as pessoas no sentido de uma sociedade antirracista.